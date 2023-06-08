曾是TVB力捧女主播現過檔ViuTV　戴25萬勞力士報新聞而家仲靚女咗

2019年，無綫（TVB）新聞人氣女主播金盈宣布離巢，當時正值TVB的離職潮，不過她表示自己因為個人理由而離職。當年有消息指金盈在公司被排斥，連曾於TVB一起工作的男友也已經離職，因此她也決定出走。

金盈日前在IG上宣布自己已經在ViuTV拍攝節目，她寫道：「非常開心可以主持Viutv 99台全新時事節目《國識商通》📺。闊別大家一段時間，今次我會以主持身份訪問政商界名人，為大家深入探討內地環境、政策和發展方向，🇭🇰香港可以如何發揮自身優勢，把握機遇。一連兩集邀請到全國人大常委、立法會內會主席李慧琼分享新上任全國人大常委之後的親身體會，以及如何發揮作為香港代表的角色，成為國家和香港之間的橋樑。」

無綫新聞人氣女主播金盈最近被傳出已經向公司遞交辭職信，不過卻跟近日TVB的離職潮無關，是因為個人理由而離職。（片段截圖）

金盈在IG上宣布自己已經在ViuTV拍攝節目。（IG圖片）

金盈於2019年8月離開TVB，曾表示自己一直做Slasher（斜槓族／自由工作者），她坦言習慣了兩種工作模式的差異。對於金盈曾經戴住一隻炒價高達20萬的勞力士「白面Daytona 116500」坐在主播檯後報新聞，並認為她出身有米之家，屬「富二代」，金盈曾接受訪問時指自己當日訪問也是戴上那隻錶：「你講緊呢隻錶嘛，呢隻錶都係我第一隻錶嚟，最主要係佢會保值、升值，身邊啲玩錶嘅朋友都建議我咁做，完全唔係為咗炫富，而家比起當時都升咗值好多！」據了解，金盈腕上名錶炒價現時已達25萬。

金盈出席活動時亦有戴上「新聞之錶」──勞力士「白面Daytona 116500」。（葉志明攝）

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