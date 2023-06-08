泰臣效力無綫10年親證離巢：舞台界去電視嘅新人叫做威過下

泰臣（翟凱泰）13年從舞台劇界走入電視圈，但昨晚他就撰長文親證已離開效力10年的無綫。他在社交媒體連出3個Post回顧這10年的電視圈生涯，又將過往的劇照和工作片段剪輯，表示想起很多回憶，包括：「熱到傻嘅外景、凍到僵嘅廠、亢奮回魂嘅萬歲、廿人衝去轉妝嘅live騷、等到懷疑人生嘅大雨、要懷疑埋下一世嘅大over、集體眼瞓到唔知噏乜嘅台詞、好鬼認真嘅對戲、笑冧全組人嘅NG、飄飄然嘅大慶典、難得嘅碰杯……」說一切都彷彿是一轉眼的事。

泰臣（中）在無綫獲得不少機會。

泰臣在無綫參與過的部分工作：

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十年過去，泰臣直言自己成熟了，領略的道理亦多了，人與人關係變得深交，認識自己的觀眾層亦較以前闊。泰臣曾經憑《智能愛人》角逐「最佳男配角」，他也特別提到自己上台慶一事，「點估到自細睇430新紮師兄季節大時代長大嘅(我指我老豆🤣)，會見到個仔上台慶呢？呢個舞台界過界去電視嘅新人，有俾阿姐讚過算叫做威過下。」他說超級感謝自己遇上的幕前幕後工作人員、同行，又感激監製、導演、編審、首領們、獎門人的知遇之恩，直言所有回憶和笑聲都在他的記憶裡。

泰臣憑《智能愛人》入圍《萬千星輝頒獎典禮2021》最佳男配角五強。（電視截圖）

泰臣13年起由舞台劇界轉向影視界發展，除了拍電影外，亦成為無綫藝員及曾經擔任無綫電視藝員訓練班客席導師，在無綫初期常與蝦頭（楊詩敏）孖住亮相，他曾拍過《東坡家事》、《致命復活》、《使徒行者2》、《翻生武林》等，近年以《智能愛人》的保安最深入民心，而重頭劇《美麗戰場》亦有份客串。至於近月，他亦有繼續參與舞台劇、戲劇工作坊導師、配音等工作，如港版的《超級瑪利歐兄弟大電影》粵語配音，就由他聲演主角Mario！