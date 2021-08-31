智能愛人｜ 泰臣與蔣志光離別飲酒勁催淚　被網民封為最佳男配角

無綫（TVB）電視劇《智能愛人》監製陳翹英早前點名稱讚主角李佳芯（飾演阿寶）以及泰臣（Tyson翟凱泰，飾演Rocky）演技出色，後者更被陳翹英稱讚演繹低級機械人入型入格，「低級智能人都有佢嘅難度，好似演大哥大電話，同iPhone咁，兩者係有分別，佢做得好好。」

戲中泰臣對蔣志光（飾演古學禮）忠心耿耿，早前蔣志光淚別泰臣，向他盡訴心中情，令不少觀眾大呼催淚。網民更推舉泰臣為「最佳男配角」，「泰臣係真心勁，我覺得佢應該拎『最佳男配角』。」



泰臣（飾演Rocky）同麥美恩（飾演古家儀）有感情線。（劇集截圖）

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而最新一集（31日）泰臣戲份更重，講述泰臣好似保鏢一樣守護飽受情傷的麥美恩（飾演古家儀），令女方對他漸生情愫，最終竟然訂親。戲中泰臣勇猛追車為麥美恩買雪糕，又模仿古裝對白及動作，搞笑之餘亦不失機械人神髓，演技可見一斑。

蔣志光在天台同泰臣飲啤酒一幕，不少觀眾大呼催淚。（劇集截圖）

陳翹英賞識泰臣《潮性辦公室》「送水輝哥」表演

泰臣今日（31日）接受《香港01》訪問，透露當初陳老師看中他於舞台劇《潮性辦公室》「送水輝哥」表現出色，故邀請他加入劇組，「佢見到我嘅表演，又可能見我咁細粒，體型各方面又好符合到佢要求，哈哈！」他坦言感謝陳老師的賞識，及給予他Rocky這麼有趣的角色，「相信我對Rocky嘅演繹都冇令佢失望嘅。」

他坦言拍買雪糕戲的前一日要拍Rocky瘸腳，怎料真的整傷自己，導致第二日要帶傷上陣，「本身有個替身，跑得好鬼快，成個運動員咁。但之後我就同導演講，不如畀我試吓，唔好掟彎就得。因為我係舊款機械人，模仿人類咁跑，但關節又未去到90度咁正面跑，就拍咗場戲。」他又稱讚麥美恩本色演出，可塑性高。

泰臣幫麥美恩追車買雪糕：

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蔣志光淚別泰臣臨時加戲

至於與蔣志光離別前飲酒一場戲，泰臣大讚蔣志光演技出色，他亦忍不住眼濕濕，「嗰個場口係戲中我哋第三次飲啤酒，都係最後一次飲啤酒，嗰晚大家都有好Feel，我睇呢場都好Touching，我哋感情真摯，好唔捨得呢段友誼。蔣老師啲戲好勁，佢演繹一個Funny嘅小人物，但又要真情流露，好勁。」

他又透露，劇本僅安排Rocky遞上紙巾，但他臨時加上搭膊頭的動作，「除咗聽，我想Rocky真係有啲物理上嘅Support，我想觀眾Feel到Rocky都會體貼人類呢種窩心。之後出埋背景音樂《今宵多珍重》，我就真係『嘩嘩嘩！』」

蔣志光淚別泰臣一幕：

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稱讚Ali落力：佢演高級機械人難度高啲！

泰臣表示，演低級機械人容易過演真人，「真人要真摯，感受個環境多啲。而機械人幾好玩，我Set咗啲限制畀自己，Rocky一定要直望，45度、90度咁轉個頭。」他認為Ali飾演高級機械人的難度較高，「我同Ali對戲都有傾偈，佢話：『你實得啦！你咁好！』但其實Ali（扮阿寶）又要似人類，戲份又孭重飛，又由頭帶到落尾，Ali都好落力。」

Ali意識到泰臣被強行注入病毒：

隨著劇情發展，究竟Rocky是否真的愛上麥美恩，泰臣則表示要「畀觀眾估下先有趣啲。」至於Rocky最後會否與麥美恩終成眷屬，泰臣笑言：「佢哋心靈上會一齊。你知啦，愛情就係有啲悵然若失先好㗎嘛！哈哈！」

睇睇Ali演技點超班法：

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