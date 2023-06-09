阿嬌被「女版陳冠希」當街錫面互動親密　對方為TB網紅始祖家底厚

阿嬌（鍾欣潼）與內地網紅周揚青一向十分老友，日前兩人相約聚會，有內地傳媒上載了一段影片，影到她們與好友一起步出餐廳，一身Casual Look的阿嬌打扮低調，期間她與一名以中性風打扮的女子走在一起，兩人全程「密密斟」，又不時用膊頭互碰對方，看起來關係非常好，其後對方更攬住阿嬌，笑着錫了阿嬌塊面一下，表現曖昧，短片一出隨即掀起網民熱議！



阿嬌（鍾欣潼）與內地網紅周揚青一向十分老友。（微博@周揚青）

陳冠希的招牌歪嘴笑。（網上圖片）

有眼利的網民認出片中的女子就是有「女版陳冠希」之稱的內地網紅皇甫聖華，現年33歲的皇甫聖華，在內地論壇MMC發跡，成為「京城四大TB始祖」之一，早在多年前已經知名度甚高，樣貌標緻又有英氣，加上一身潮味十足的中性打扮，尤其是Cool爆表情與陳冠希的招牌歪嘴笑幾乎一模一樣，因而爆紅，更被封為「女版陳冠希」。人氣急升的皇甫聖華之後經常獲邀出席品牌活動，又成為潮流雜誌的達人，更創立自家服裝品牌，在微博坐擁超過225萬粉絲。皇甫聖華更進軍演藝界，參演古裝劇《海棠花開炊煙起》，憑俊俏的古裝造型迷倒不少粉絲。

有「女版陳冠希」之稱。（IG@samsamuer）

皇甫聖華更進軍演藝界，參演古裝劇《海棠花開炊煙起》。（微博@皇甫SAM）

經常大曬奢華生活。（IG@samsamuer）

據知皇甫聖華家境富裕，她經常在社交平台大曬名錶、名車等，而且成身名牌，不時出入五星級酒店及坐遊艇出海，豪宅又有不少限量版BE@RBRICK，可見家庭背景絕不簡單。而皇甫聖華與不少圈中藝人都是好友，包括超模奚夢瑤、胡杏兒、郭碧婷等，2015年胡杏兒舉行婚禮時，皇甫聖華都有到場參加，她亦有出席胡杏兒大仔Brendan的滿月宴，可見兩人私交甚篤。此外，同為內地網紅的皇甫聖華與周揚青更是相識多年，早前周揚青曾曬出13年前後的對比照，並笑言「時代的眼淚。」其實阿嬌自從2020年與賴弘國離婚後，一直未有新戀情，今次飯敘與皇甫聖華互動親密，惹來外界熱議，不過亦有粉絲認為兩人只是好友之間的小打小鬧，並無不妥。

同為內地網紅的皇甫聖華與周揚青相識多年。（小紅書圖片）