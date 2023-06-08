別叫我賭神｜演員驚打傷唔敢盡情打　周潤發親上陣教打戲

發哥（周潤發）睽違7年時間再推出有關「賭」的題材作品《別叫我賭神》，在電影中他不再是賭術高超的神人，而是一位十賭九輸的落魄中佬。演繹這個小人物角色時，發哥與他人有不少打鬥戲，就好似有一幕他需要被債主打臉頰，但演員似乎害怕弄傷他，所以在揮打的時候不夠力道，畫面似乎不夠逼真。

發哥飾演一位落魄中佬。（《別叫我賭神》微博圖片）

有見及似，發哥似乎對打戲不滿，親自上陣教演員盡情發揮，打出應有的力道。眼見他站起來親自示範，一臉怒氣，單手揮打有力，而且是連續揮打多下，動作流暢，非常專業。為了能夠呈現真實一面，發哥不惜叫對方盡情打，不愧為敬業的演員。

演員打得不夠力。（影片截圖）

發哥親自上陣故教授。（影片截圖）

《別叫我賭神》是一部溫情電影，發哥飾演一位吊兒郎當的賭場常客，十賭九輸的落魄中佬吹水輝。經常渴求發達的他，不但沒有賺到錢，還因為賭博而欠債，但一個機緣其前女友李夕（袁詠儀飾）突然出現，要求他照顧兒子李陽（柯煒林飾）一個月，並給了他還債的應急錢作報酬。而見錢眼開的他敷衍地接下任務，當起褓姆後才發現李陽有自閉症，本以為可以輕鬆賺快錢，卻為應付李陽的特殊需求而束手無策，兩人相處下來發展出父子情，並讓他找到自己的人生目標，不再頹廢過活，下定決心脫離過去的荒唐人生，陪伴兒子展翅圓夢。

發哥同靚靚第一次合作。（《別叫我賭神》微博圖片）