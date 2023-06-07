別叫我賭神 |周潤發隔7年再「賭」演落魄中佬　激讚靚靚：好演員

影帝周潤發（發哥）曾演出多部膾炙人口的作品，其中「賭神」系列絕對是經典之作，至今仍令不少觀眾印象深刻。沒想到繼2016年推出《賭城風雲III》之後，相隔7年時間再推出有關「賭」的題材作品《別叫我賭神》，他更被女主角袁詠儀（靚靚）的演技震撼到流下男兒淚。

發哥再接演有關「賭」的題材作品《別叫我賭神》。（影片截圖）

近日電影官方就公開拍攝特輯，其中有一幕可見靚靚神情哀傷，手拿着相片細看思念之情湧上心頭，情緒開始爆發眼淚在眼眶裡打轉，隨後最終崩潰哭泣整個人哭到喘不過氣來，整個畫面相當淒慘。還有她獨自照顧患有自閉症兒子的畫面等，讓人體會到母愛的偉大，她的演技自然成熟，與發哥一起看回放的時候，更令他感動流下男兒淚，在鏡頭背後用紙巾抹眼淚，雙眼哭到紅了一片。

靚靚情緒爆發。（影片截圖）

靚靚的好演技感動到發哥，亦令他亦不禁激讚：「她是一個很特別的演員，有時候遇到一些好的演員，有機會一起合作，真的是一件很開心的事。把表演配合得非常好，電影最重要的就是用鏡頭講故事，跟她合作覺得好開心，開心的不得了。」

雖然二人已在圈中打滾多年，但今次卻是第一次合作，而巧合地就是當年靚靚選香港小姐的時候，發哥是評審之一，不禁令人覺得他慧眼獨到有份選出靚靚這位好戲之人。對於與發哥合作，她都大表開心，在微博發文表示：「感謝此次與發哥的合作，開心。」

發哥感動到哭泣。（影片截圖）

哭紅雙眼。（影片截圖）

《別叫我賭神》是一部溫情電影，發哥飾演一位吊兒郎當的賭場常客，十賭九輸的落魄中佬吹水輝。經常渴求發達的他，不但沒有賺到錢，還因為賭博而欠債，但一個機緣其前女友李夕（袁詠儀飾）突然出現，要求他照顧兒子李陽（柯煒林飾）一個月，並給了他還債的應急錢作報酬。而見錢眼開的他敷衍地接下任務，當起褓姆後才發現李陽有自閉症，本以為可以輕鬆賺快錢，卻為應付李陽的特殊需求而束手無策，兩人相處下來發展出父子情，並讓他找到自己的人生目標，不再頹廢過活，下定決心脫離過去的荒唐人生，陪伴兒子展翅圓夢。

靚靚選香港小姐時，發哥是評審之一來的。（影片截圖）