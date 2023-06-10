劉江內地節目改口感謝TVB　不喜歡公司30年但孩子讀書買樓都靠佢

76歲的劉江，入行47年，在演藝界百分百是老前輩，參演過多齣膾炙人口的作品，包括有《金宵大廈》、《蓋世豪俠》，更被稱為金庸劇專業戶，先後拍過《射鵰英雄傳》、《笑傲江湖》、《鹿鼎記》、《倚天屠龍記》、《碧血劍》等十多套作品，在TVB 30年一直被讚是好戲之人，但在2020年離巢，卻力數TVB劇本差、飛紙仔，流水作業，而且減他們這些甘草演員的底薪，不愉快離開舊東家，但近日劉江在內地節目《娛武會友》，卻改口說要感謝TVB，下文為大家講解事件來龍去脈。

劉江入行47年，在2020年因為被減底薪而離巢。（資料圖片）

劉江出道於5、60年代國泰電影公司的訓練班，先後效力過佳視、麗的，至TVB時期，足足拍了30年電視劇，當紅的巨星也尊稱他一聲「劉老師」，但在2020年劉江被公司減底薪而離巢，當時跟舊東家鬧得相當不愉快。想不到近日劉江在內地節目《娛武會友》，說到不喜歡TVB 30年，「但孩子唸書，現在住的房子都係靠佢，所以唔可以話佢唔好。」劉江還說其實TVB從來也沒有趕他走，他道盡了打工仔心聲，不喜歡公司卻始終要維持生計。

劉江表示不喜歡TVB 30年，但仍要感謝公司。（抖音）

劉江改口感謝TVB，因為孩子讀書和買樓也是靠公司。（抖音）

劉江改口感謝TVB，因為孩子讀書和買樓也是靠公司。（抖音）

+ 5

主持人提到劉江是金庸劇集的專業戶，的確劉江拍過《射鵰英雄傳》、《笑傲江湖》、《鹿鼎記》、《倚天屠龍記》、《碧血劍》，他回應：「我都覺得榮幸，早年係拍開電影，之後劉丹說公司開《射鵰》，問我有否興趣？當時由大銀幕變成電視，覺得有點降格。」1983年的無綫版《射鵰英雄傳》，劉丹演出洪七公，而劉江飾演完顏洪烈，之後拍了十多齣金庸作品。劉江離巢後，也曾當過無綫綜藝《好聲好戲》評判及拍攝《金宵大廈2》，現在突然改口感謝TVB，雙方破冰後，隨時可以見到劉江亮相TVB。

劉江參演《拳王》一張截圖，被網民惡搞成「講呢啲」，絕對係經典。（電視截圖）

劉江演過好多不同角色：