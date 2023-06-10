苗僑偉愛女火辣現身康城影展　苗彤歐美出道不靠父蔭

三哥苗僑偉戚美珍育有一對子女，遺傳父母優良基因，苗彤（Phoebe）在外國長大，身材火辣外貌出眾，曾多次傳出各公司想羅致入行，甚至幾年前已傳TVB游說她參選港姐但遭婉拒。她早前原來有現身康城影展，決心離開父蔭在幕前闖出一片天。



三哥苗橋偉囡囡苗彤今年29歲。（資料圖片）

Phoebe 本在外國任攝影師，及後開始轉向幕前，IMDb查到Phoebe的介紹：「就讀於英國學校，沉醉於運動中，她在大學游泳和籃球比賽方面有參與訓練和比賽，同時完成了以戲劇為重點的IB文憑課程。從不列顛哥倫比亞大學獲得文學學士學位後，她於2015年開始從事演藝事業。及後，她出現在電視節目中，如《Upload》同《Get Shorty》，同時亦演出過電影《Parabola》、《Die in A Gunfight》同埋《The Past Never Dies》。」數年間演出超過16套作品，最近介紹更新，更將她是苗僑偉女兒一句刪去，站穩陣腳闖出一片天。

苗僑偉女兒苗彤甚有個人風格。（IG：@phoebemiu）

近日Phoebe現身康城影展，與一眾好友興奮碰杯，一頭長攣髮身穿紅色比堅尼上裝亮相，火辣身材非常誘人。Phoebe之前接受《香港01》訪問時，曾被問到會唔會想同爸爸同場拍劇，佢就話興趣不大：「冇特別想同佢合作，因為公還公，私還私，佢係受歡迎，但佢係我daddy，唔一樣。」三哥亦曾在受訪時承認囡囡入行拍戲，不過唔想靠父母名氣所以選擇於外國發展。

苗僑偉女兒苗彤近日現身康城影展。（IG：@phoebemiu）