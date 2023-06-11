周遊關西｜周奕瑋朝聖現實版「天空之城」　即買即燒海鮮CP值爆錶

日本通周奕瑋（Jarvis）主持的旅遊節目《大灣區航空呈獻：周遊關西》，相隔4年載譽歸來並將於明晚（12日）開播。Jarvis將帶大家貼地遊關西，玩勻大阪、京都、奈良、和歌山、兵庫等地，由必去「定番」到隱世「穴場」統統網羅。



第一站，Jarvis踩單車去到「和歌山版天空之鏡」天神崎，個景真係冇得輸架。

首集中周奕瑋將展開4日3夜的和歌山之旅，由和歌山市玩到去白濱再到最遠的新宮，帶觀眾到新興的打卡熱點「和歌山版天空之鏡」天神崎。今集Jarvis更還會探索了連地圖都找不到的友島，由於友島以前是軍事要塞，所以地圖上沒有標示，但當中其實隱藏了不少打卡位。他特別到了最著名的第3砲台，該處正是現實版「天空之城」所在地，置身其中恍如進入了宮崎駿的動畫世界。

Jarvis之後坐船去友島探索現實版「天空之城」。

難得去到，梗係要瘋狂打卡啦。

此外，Jarvis亦帶大家去到白濱ToreTore海鮮市場食好西，除了可以看到吞拿魚解體Show外，海鮮亦相當抵買，手臂般大的真鯛魚只要1,650日圓，即約120港元。市場內更設有燒烤區，入場費只要800日圓（約45港元），包所有燒烤工具之外亦有任飲汽水，CP值極高。Jarvis歎完即買即燒即食的海鮮後，不禁大呼：「海鮮真係要即刻買完即刻燒，之後喺燒得最靚時擺入個口，呢件事先叫完美！」

美食方面梗係唔少得啦，Jarvis推介CP值極高嘅白濱ToreTore海鮮市場，現場仲有吞拿魚解體Show睇。

即買即燒即食，咁Chill得唔得架？

士多啤梨Tasting，大家又試過未呢？