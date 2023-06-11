Liddy李悅彤同Jessica鄭秀妍最新合照瘦返啲　囝囝獲厚待又拖又抱

「Sing之天使」李悅彤（Liddy）14年曾介入彭順與李心潔的婚姻，又是轟動全港啟晴邨槍擊案中吞槍疑兇李德仁的女兒，一星期內上完C1上A1的Liddy一度陷入低潮，轉趨低調並淡出娛圈。至18年初，她與澳門富商鮑偉業（Ivan）拉埋天窗，同年更誕下兒子James，過住少奶奶生活。

Liddy（黃衫）當年是無綫綜藝《耳分高下》的「Sing之天使」檸檬，她前名李婷。（VCG）

35歲的Liddy婚後現「幸福肥」，塊面同身型都比舊時圓潤，去年被傳媒指她「變脹」後，她曾在社交平台發表感受，指：「當有人說我圓圓潤潤 脹卜卜的時候 我都會很開心的說聲謝謝的 我也很開心本來短短圓圓胖胖 是我的臉型也是我的標誌 就算以前瘦的時候 臉和身上也是肉肉的 (我藏得比較好😜）所以珍愛享受自己的每一個獨有的階段吧 不要總想著改變一些什麼！」之後她仍然繼續於網上分享家庭生活、湊仔點滴，但從最新近照所見，她好像比去年瘦，塊面尖返些少。

Liddy去年被指面圓現「幸福肥」，但她看得很開。（IG@liddy）

日前Liddy貼上一家三口與前少女時代成員Jessica（鄭秀妍）的合照，Jessica更拖住James隻手仔，Liddy說Jessica好鍾意James，將他一手抱起，並寫下：「少女時代係我初出茅廬嘅時候最紅嘅組合，記得嗰時去韓國拍首爾分高下本來話請佢哋黎，但因為佢哋太忙無時間，所以最後請咗FT Island。但佢哋帶動嘅潮流嘅呢首歌，令到我哋最後每人入手一件彩色牛仔褲。當時雖然緣慳一面，但係隔咗15年後又會再次見到，仲多咗個小fans，Jessica 姐姐真係好鐘意佢一手抱起咗，真係Lucky boy。」

Jessica（左二）連影相都拖住Liddy個仔隻小手。（IG@liddyli）

Jessica仲抱住James，難怪Liddy話囝囝係Lucky Boy！（IG@liddyli）

按圖睇更多Liddy相：