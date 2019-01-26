【The Grand結業】原來是偷情勝地？　彭順曾被捕獲與Liddy睇戲

The Grand Cinema日前宣布將於二月二十八日結束營業，向服務了十一年的觀眾說再見。唔講唔知，熒幕上一段段愛情故事，係現實生活中亦有上映，在The Grand Cinema不時都有捕捉到藝人拍拖甚至偷情的片段，令The Grand Cinema被封為「偷情勝地」。最轟動一時的莫過於2014年導演彭順瞞住老婆李心潔和模特兒Liddy結伴睇戲，後來更演變成Liddy父親用槍自斃一案。

2014年5月，導演彭順（左圖，右一）被爆背妻李心潔偷食Liddy李悅彤（右圖）。（視覺中國）

時間回帶到2014年，男主角彭順與影后李心潔結婚四年，但二人長期分隔兩地；呢個時候殺出「小三」李悅彤Liddy，兩人在同年5月被影到手拖手到The Grand Cinema睇戲，期間舉止親暱，旁若無人地搭膊頭同錫錫，彭順背妻偷食斷正，Liddy隨即被冠上小三之名。當時網民一面倒撐李心潔，鬧爆彭順不負責任，但李心潔無放棄呢段婚姻，仲同彭順出聯合聲明指會一齊面對未知，彭順亦單獨發聲明道歉。

事件之後，彭順發聲明致歉。（視覺中國）

事件餘波未了，在Liddy疑介入彭順婚姻新聞出街後數天，Liddy的父親李德仁便在槍殺一名冷氣技工後自轟身亡，當時報章雜誌推測原因李父不能接受女兒成小三。偷食風波過後，曾經的最強小三Liddy現已榮升人母，與澳門富商鮑偉業育有一子；李心潔也不介意和丈夫「重臨舊地」，2015年曾被拍到和彭順同遊圓方。

李悅彤與現任丈夫育有一子。（Instagram）

話明偷情勝地，又點止一對情侶呢？在The Grand Cinema被踢爆戀情的藝人多不勝數，包括楊愛瑾 (Miki) 同郭永淳，梁洛施同四眼男友人，味之天使「春卷」王寶寶同李思捷等，連娛圈模範夫婦陳豪陳茵媺都試過去The Grand Cinema睇戲。有傳百老匯會接手經營，唔知會唔會洗甩「偷情勝地」呢個名呢？