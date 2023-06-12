利穎怡受襲案纏身宣布離開《東張》　新劇出鏡3分鐘網民憂遭雪藏

擁有驕人身材的35歲「東張女神」利穎怡，於2015年加入TVB節目《東張西望》擔任主持，不時以緊身小背心上陣採訪，大派福利，加上落力採訪的態度，深受網民熱捧。不過，利穎怡去年因為追訪美孚老鼠屋業主遇襲，案件至今仍未了結，有網民發現她已有一段時間沒有在《東張》出現，無論外景或外景主持都不見蹤影，十分關心她的去向：「好耐唔見佢！」、「係咪做《東張西望》主持太性感， 而被雪藏？」、「可能佢老公唔畀佢續約，唯有安排做閒角還騷等完約!」、「前主持利穎怡係咪做咗猛將（離巢）？」等。

利穎怡原來去年9月已離《東張》（IG@joannyle）

利穎怡出名夠搏，去年遇美孚老鼠屋業主襲擊。（電視截圖）

利穎怡昨日（11日）接受《香港01》訪問，承認去年9月已經離開《東張》，她以短訊回覆：「多謝大家關心，我係離開咗東張，想轉型做演員。一直無正式講，唔知點開口😅。而家主力拍劇同電影。明天（12日）還會去電影《你也是》開鏡儀式，請大家多多支持。」

遇襲案件在去年4月發生，利穎怡之後出現俗稱「鬼剃頭」的秃頭情況，她指現在已康復，但家人一直很擔心她的安危，她亦需要時間讓自己沉澱一下：「去年自己確實好大壓力，所以都畀咗啲時間自己沉澱吓，決定踏出自己舒適圈，搵翻自己初入行一路好想好想做嘅演員初心。當初同公司表達我意願時公司都唔想我咁快轉出黎，想我慢慢滲入劇組先，不過剛剛好那時忙住排練《全城一叮》同埋有套劇搵我做個角色，實在好難同時兼顧《東張》所以最後都係決定跳出嚟。」

利穎怡去年有「鬼剃頭」，休息一段時間。（IG@joannyle）

利穎怡喺《隱門》做模特兒，出鏡僅3分鐘。（電視截圖）

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近日播出的新劇《隱門》，利穎怡在第九集在鏡頭前「閃過」，只有一場戲出鏡約3分鐘，飾演一名模特兒，在街頭被患有認知障礙症的張國強捉住手，認錯是他的老婆。對於要做閒角角色，利穎怡表示不太介意，亦不覺得被公司冷待，她說：「我相信每一個人都想要啲有戲份嘅角色，暫時我調咗去劇組之後，都係有少少戲份嘅，所以好感恩。如果我話唔想要更多戲份就假嘅，不過對我嚟講，喺劇組我係一個新人，無論咩角色我都會虛心學習同演好每一場戲。」她透露五、六月自己有三套劇殺青，另外還有一部電影和劇集將完成，她續說：「可惜啲劇拍完都要少少時間先上映，所以大家可能誤會我被雪藏，不過都係好多謝大家留意到我呢個小薯仔唔見咗！ 除咗劇，其實都希望可以上吓其他綜藝節目等大家可以快啲見翻我嘅，咁就可以消除誤會，哈哈！」

利穎怡表示需要時間沉澱。（IG@joannyle）

利穎怡想跳出舒適圈。（IG@joannyle）

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利穎怡遭美孚老鼠屋業主襲擊經過：