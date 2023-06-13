港姐2023｜Christy試過T-back自拍　與Nel Nel相識：你十分支持我

《香港小姐競選2023》日前舉行首輪面試，其中一位參賽者叫林楚欣 Christy Lam，今年只有20歲的她在IG已經在1萬followers，稱得上為一名小小KOL。

林楚欣 Christy Lam。（葉志明攝）

林楚欣 Christy Lam。（葉志明攝）

昨日她在IG上出post，原來Christy與早前逝世的張學潤Nel Nel一早相識，她更表示自己參加港姐獲得Nel Nel的大力支持，她的長文如下：

「不知不覺間昨天已經是今屆香港小姐的首輪面試了，按常你一定會陪在我的身邊為我打氣，說着鼓勵我的說話，就像平時那樣…

明明星期一你和我上堂時與平日都沒有什麼異樣 笑笑的還在鼓勵我，仲話下次見面就陪我一齊去揀面試衫 一切都發生得太突然了😞看到新聞的第一個瞬間真的感到難以相信 我還在想是不是過幾天還能夠看到你呢？回想起最初當我說想要參加香港小姐的時候，你就十分支持我，說我很上鏡，但係上鏡會顯肥，20歲仲有少少Baby fat減多少少就完美

在過去每當我有什麼做得不好的或者做得好的你都會直言不諱地提醒，當我信心有不足夠的時候，你鼓勵的說話就像一支強心針，每當我在夜闌人靜思考人生的晚上，你的說話總是徘徊在我的腦海，每一次都讓我充滿着能量，又再繼續為自己的夢想而努力，事情也許已經過去了一段時間，但我不會忘記你對我的支持和說過的鼓勵說話，而這次，我也會像脫了蛹的蝴蝶一樣，帶着你的寄望繼續為自己的目標而努力😇💪🏻❤️

感恩讓我遇上您#張學潤」

Christy與Nel Nel相識。（IG圖片）

Christy曾加入保險團隊，期間在IG post出T-back自拍而成為網絡熱話，當時她從事保險行業，更指因為這張相而差點被老闆「照肺」，而Christy亦有解釋為什麼T-back：「本身係為咗支持香港舖頭先買，買咗幾條褲同內衣，試咗一條都咁大迴響，我都想著下啲靚T-back。」

post出T-back自拍而成為網絡熱話。（IG圖片）

post出T-back自拍而成為網絡熱話。（IG圖片）