《中年好聲音2》直播超過17萬人睇　《愛．回家》成劇集收視之冠

無綫公布上周（6 月5 日 至 11 日）收視，根據CSM 媒介研究及YOUBORA收視資料數據顯示，翡翠台黃金時段節目收視平穩。《中年好聲音2》昨日（11日）舉行海選面試，無綫娛樂新聞台作線上直播，突破上年網上直播數字，整個面試過程累積超過17.2萬人次觀看，Live 最高6,400人同時觀看， 成績亮麗。

呂良偉弟弟呂良國參加《中年好聲音2》。

周一至周五方面各劇集收視如下︰《愛．回家之開心速遞》跨平台直播收視最高22.1 點 （142萬觀眾），比起上周最高收視22.5 點（145萬觀眾），下跌0.4點；《隱門》最高收視21.7點（140 萬觀眾），比起上周最高收視21.6 點（ 139 萬 觀 眾），上升0.1點；《一舞傾城》最高收視20.7點（133萬觀眾），比起上周最高收視20.4 點（131萬觀眾），上升0.3點。

大四喜出場表演。(《愛．回家之開心速遞》截圖)

資訊節目方面《東張西望》最高收視22點（141萬觀眾），與上周的最高收視22點（141萬觀眾），保持水準；《澳洲潮什麼》最高收視15.3點（99萬觀眾），比起上周最高收視15.1點（97萬觀眾），上升0.2點；無綫新聞及資訊部製作的節目《好睡好起》最高收視 16.9 點（109萬觀眾），比起上周最高收視16.7 點（108萬觀眾），上升0.2點。

阿鴻接受《東張西望》訪問指該名男子駕車經過撞到店舖的簷篷不顧而去。(節目截圖)

周六晚播出《溫拿50好時光》最高收視16.8點 （108 萬 觀眾 ），比起上周同期節目《萬 眾同心公益金》最高收視18.8 點（121萬觀眾），下跌2點。

溫拿烈日下到赤柱Busking！（葉志明攝）

周日晚播出的《思家大戰》最高收視 20.1 點（129 萬觀眾），比起上周最高收視19.8 點（127 萬觀眾），上升0.2點；緊接的《濠玩夏水禮》最高收視17.2點（111萬觀眾），比起上周最高收視17 點（110 萬觀眾），上升0.2點。