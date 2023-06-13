一舞傾城｜陳法蓉認屍戲爆層次式喊功　眾女上演摔角大戰超吸睛

《一舞傾城》即將於今晚（13日）九點半播映大結局，昨晚（12日）播出一集，可謂是飾演沙律的陳法蓉Solo之作。沙律與青龍（唐文龍 飾）開心補辦喜酒期間，祝酒之際麻鷹（李嘉 飾）突然殺出向志飛（楊明 飾）開槍，青龍情急之下為志飛擋槍，青龍臨終前用盡最後一絲氣力為沙律戴上婚戒，沙律抱着老公屍體痛哭。

原本開開心心咁結婚。

青龍臨死前用盡最後氣力，為太太沙律戴上婚戒，睇到心都噏埋。

青龍臨死前用盡最後氣力，為太太沙律戴上婚戒，睇到心都噏埋。

去到認屍場口，法蓉姐上演近三分鐘獨腳戲，大曬層次式喊戲。進入停屍間後，沙律先是強忍淚水與已離逝的青龍閒話家常，細訴以往甜蜜回憶，直到說出「我真係冇嘢呀」時，得不到回應的沙律終於崩潰爆喊說：「我真係好嬲你，你明明同我講過你會同我一齊到老，你做唔到做咩應承我…」、「我等咗你十幾年喇，你點解要抌低我一個…我冇咗你唔得㗎…」之後沙律為青龍送上最後一吻，令人動容。

陳法蓉婚紗幾百蚊有找

講到這場認屍戲，法蓉姐受訪時透露：「我都唔知拍咗幾多分鐘，淨係知道編劇想我喺呢場戲演得比較有層次，入去時就若無其事傾吓偈先，之後慢慢進入狀態喊出嚟。」法蓉姐指原本還擔心演出達不到導演要求，她說：「拍完即刻衝去導演房問得唔得，點知有個演員指住導演，之後我見到導演抹緊眼淚，佢隔籬個演員又抹緊眼淚，佢哋話覺得好好睇同埋好感人。」法蓉姐還分享了結婚戲趣事，她說：「結婚戲其實好開心，因為件婚紗都用咗好長時間搵，最後終於搵到一件幾百蚊、又好見得人嘅婚紗！」

法蓉姐還分享了結婚戲趣事。

法蓉姐話呢件婚紗只係幾百蚊有找，認真估你唔到。

李嘉：最大挑戰係感情戲

昨晚一集，壞事做盡的麻鷹最終在逃避警察追捕時中槍身亡。在劇中衰到出汁的李嘉，接受訪問時被問到出街有否被街坊鬧？他笑言：「出街又冇畀人鬧，但出嚟反應有兩種，有一種係眼神有啲畏懼，另外一種就相反，一見到我就叫大佬，話我演得唔錯。最緊要觀眾睇得開心，對我嚟講都係一種鼓勵。」

講到演麻鷹最大挑戰，他說：「最大挑戰係同魚旦媽（莊思敏飾）嘅感情戲，我自己以前拍嘅戲、男女之間感情好少咁深入，同埋我同屠伯（鄭恕峰飾）之間嘅父子情，都要用好多感情去演，係我演藝生涯嘅新嘗試。」提到劇中有不少親熱戲，問事前有否向太太備案？他笑言：「都有同老婆提會有親熱戲，老婆都好理解我作為演員嘅工作，作品拍完一出街，佢都會一齊睇畀意見，同我講點樣可以演好啲，都幾開心嘅。」

今晚大結局，沙律將會和一班姊妹設局，誘騙屠伯自爆犯罪真相，而為夫報仇的沙律更會做出一個驚人舉動。另今晚魚旦媽將率領Paula（傅嘉莉飾）、巴巴拉（莊思明飾）和媚媚（趙碩之飾）上演摔跤大戰，她們將與另一班舞小姐在擂台上激戰，畫面吸睛。