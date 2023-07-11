天龍八部劇情11-20集｜全冠清煽動丐幫判亂　段譽被鳩摩智擄走

2023年，TVB將會播外購劇新版《天龍八部》電視劇，該電視劇早在2021年已在內地播放，亦獲得不俗的成績。原定電視劇集有50集，不過TVB在2023播出時重新剪輯成33集，劇集主題曲同片尾曲更邀得《中年好聲音》的龍婷﹑丁文俊同李佳﹑羅啟豪演唱，而該劇主演有文詠珊﹑楊祐寧﹑ 何泓姍﹑蘇青等，位位都是好戲之人，相信會掀來追劇風潮，劇集將在6月14日播出。

新版《天龍八部》即將在6月14日播出。（《天龍八部》微博圖片）

天龍八部TVB2023電視劇劇情大綱

在北宋年間，丐幫喬峰（楊佑寧飾）被指為契丹人後裔，受到中原武林人士的唾棄，於是他就去四處求證，期間就與大理世子段譽（白澍飾）及虛竹和尚（張天陽飾）結拜為 兄弟。 喬峰屢遭奸人陷害，錯殺了紅顏知己阿朱（蘇青 飾），但為救阿朱的妹妹阿紫（何泓珊飾）尋醫到大遼。後來他就成為遼南院大王，終與中原武林 決裂。遼發兵攻宋，喬峰不願生靈塗炭，以死相搏，最終促成遼宋言和。

段譽為人豁達開朗，逃避習武卻屢獲奇功。段譽愛慕貌若天仙的王語嫣（文詠珊飾），但她卻鍾情其表哥慕容複（高泰宇飾），三人陷入了一段糾纏不清的苦戀。而 虛竹天性純良、宅心仁厚，得到了高人指點，武功高強。 因緣契合，成就了虛竹與夢姑（楷旋飾）的一段奇 緣，虛竹成為西夏駙馬。 在宋遼相爭的時勢下，各種江湖及情感上的恩恩怨怨正等著一班主人翁去面對，他們不同的際遇、情感上的糾葛，構成大義情操、壯士英雄的豪情壯志。

楊祐寧飾演喬峰。（《天龍八部》微博圖片）

文詠珊飾演王語嫣。（微博圖片）

天龍八部TVB2023電視劇劇情概要

天龍八部第一集：扶宋抗遼

在北宋元祐年間，大遼的皇帝早已垂涎大宋的疆土，不時派兵騷擾﹑擄掠大宋人民的財產﹑糧食，而且不是一時而是年復一年，最終導致大宋不少人民家破人民，飽受戰火之苦。有見及此，有一些中原人士就看不下去了，不忍國土山河破碎，百姓生靈塗炭，最終展開了一段扶宋抗遼的故事。

天龍八部第二集：司空玄逼鍾靈兒拿解藥

神農幫幫主司空玄要鍾靈兒拿出解藥，但她卻強調自己並沒有解藥，毒病只有她父親才能醫治。此話一出，司空玄隨即威脅她說出父親的名字，否則就要燒了她的頭髮，一聽到對方恐惡的威脅，她就非常害怕，最終在無奈之下叫了段譽去拿解藥。

天龍八部第三集：段譽身份曝光

進喜兒遇害，萬劫谷谷主鍾萬仇非常悲憤，有「見人就殺」外號的他生性多疑，同時鍾夫人得知丈夫的性格，害怕段譽被發現，所以連忙將他帶進廂房躲避，自己再走出來當沒有事發生，不過最終段譽被發現，其身份終曝光。

天龍八部第四集：鍾靈被救出

段譽和木婉清冒充聖使命令司空玄釋放鍾靈，同時交出斷腸散解藥。鍾靈被順利救出，但起初她並不認識眼前人，直到他們摘下斗篷靈出真容後，鍾靈才知道原來是段譽，令她開心不已。

天龍八部第五集：喬峰擒賊先擒王

邊境危險，喬峰得知後就帶着丐幫兄弟前來相助，並告訴韓將軍，玄悲大師亦带着弟子還有各路英雄已到達城中。不過遼軍人數眾多，宋軍始終不敵，在喬峰的提議下擒賊先擒王，想辦法引出楚王。

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天龍八部第六集：成功擊退遼兵

楚王終答應退兵並要求韓將軍將其釋放，最終成功擊退了遼兵，韓將軍為了感謝大家宴請各路英雄，感謝他們鼎力相助。另一方面，丐幫第八代幫主汪劍通自知命不久矣，於是就將一把扇子交給喬峰，並囑咐他無論何時都要保護丐幫弟子。

天龍八部第七集：木婉清醋勁大發

大理皇子段譽帶着木婉清去玉虛觀，沒想到觀內走出一位道姑，其容貌秀麗，與段譽相談甚歡且舉止親密。而這一幕被木婉清看見後，她非常不開心醋詫意大發，但經過一番了解之後得知對方是段譽的娘親，才解開了這個天大的誤會。

天龍八部第八集：段譽被擄走

四大惡人（段延慶﹑葉二娘﹑岳老三﹑雲中鶴）劫持段譽，眼見段譽被擄走，大理中宗段正淳就反手點了秦紅棉同鍾夫人的要穴，留他們二人用作人質。另外，木婉清從鎮南王府出來，心灰意冷想要沉掉湖自殺，幸好獲得一個怪老頭救了下來。

天龍八部第九集：鍾靈被惡人抓走

鍾谷主眼見女兒鍾靈與段譽在一起，氣憤不已，更揚言要一巴掌打死她，此時段譽的父親就出手阻止了鍾谷主。而在趁亂途中雲中鶴就抓走了鍾靈，心急下段譽就用言語激怒岳老三去解救她。另外，段父亦向鍾谷主承諾只要等鍾靈平安歸來就會向鍾家提親，隨後他就帶着兒子離開。

天龍八部第十集：段譽中毒

一心想救出鍾靈的段譽最終成功，不過他就中了邪毒昏迷被送回府中，回到府中後就開始神志不清，皇上聽聞此事後就立即趕過來，詢問他是否見過星宿海的丁春秋，因為他有一身邪門功夫叫化功大法，可以消人內力，但段譽表明從未聽聞此人，但經過皇上的判斷認為可能是延慶太子所為，因為對方學過這門功夫，相信事件與他有關。

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天龍八部第十一集：段譽被擄走

吐蕃國師鳩摩智將段譽擄走，強迫他默寫六脈神劍法，奈何段譽誓死不從。而鳩摩智後來就將段譽擄走到蘇州城，到處打聽參合莊在何處，剛好就遇見遊船歸來的侍女阿碧，聽聞鳩摩智是慕容先生的方外至交，阿碧就親自划船相送。

天龍八部第十二集：段譽嚇到跪拜

在解手的時候段譽就無意間聽到有女子在交談的聲音，仔細看望之下，發覺該女子像極了仙子玉像，嚇到他當場跪拜。另外，段譽突然出現，令王語嫣措手不及痴呆站在原地，突然夫人從莊外回來，侍女們大驚失色，連忙拉走段譽和王語嫣。

天龍八部第十三集：少林玄悲大師遇害

少林玄悲大師遇害，眾人就將矛頭直指慕容復，方丈希望慕容復可以講出當日身在何地，而他就表示自己當日不在大理，而同行的鄧百川可以做證。另外，喬峰被西夏一品堂勇士努兒海攔下，他代表將軍向喬峰下戰書，要與對方一決高下。

天龍八部第十四集：風四哥身中劇毒

姑蘇慕容氏麾下四大家將之一風波惡（風四哥）身中劇毒，喬峰送來了解藥，但需要將傷口上的毒吸乾淨，而喬峰想要幫風四哥吸出毒素，段譽見狀後就立即上前阻止，並主動要求為風四哥吸出毒素。丐幫弟子趕來佈下打狗陣，包三哥同風四哥欲破解打狗陣法，喬峰就使出擒龍功，包三哥同風四哥見狀自知與喬峰武功相差甚遠，只好先行告辭。

天龍八部第十五集：全冠清煽動丐幫判亂

丐幫長老全冠清煽動丐幫判亂，又不肯說出喬峰的身世之謎，喬峰就下令將全冠清驅逐出丐幫，沒想到此時譚公譚婆突然現身，隨後泰山五雄等各路英雄好漢陸續來到丐幫。徐長老將康敏請出，拿出了馬大元帥的遺書，考慮到事關重大，避免有出錯，徐長老和單正驗明寫信人身份後，便向譚氏夫婦求救，了解事情的原委曲折。

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天龍八部第十六集：喬峰被懷疑殺死馬大元帥

事後喬峰看了兩封信後，終於明白了事情的原委，而徐長老為了大局着想，不得不公開此信。另外，馬大元帥死因存疑，康敏懷疑是喬峰所殺，還拿出了汪劍通送給喬峰的扇子，意有所指是喬峰留下證物，而他當下無法自證清白，索性自卸幫主之位，並請徐長老代為保管打狗棒。

天龍八部第十七集：李延宗打敗段譽

段譽同李延宗交手，最後段譽敗下陣來，此時李延宗要他跪下來向其磕三個響頭便可饒恕他。但段譽完全不怕死，認為士可殺不可辱，但王語嫣身中奇毒，行走不便，他就請求李延宗將她送到太湖曼陀山莊，若果他可以將王語嫣平安送回家，便可去大理國取黃金。

天龍八部第十八集：喬峰救丐幫兄弟

西夏將軍對慕容公子的功夫讚不絕口，喬峰請求西夏將軍釋放被關押的丐幫兄弟，但西夏將軍就要求喬峰同慕容公子給大家露上一手。之後李延宗就將毒氣釋放出來，在場所有人動彈不得，此時喬峰趁機將丐幫兄弟救出來。

天龍八部第十九集：阿朱假扮少林僧人止清

阿朱假扮少林僧人止清，在佛像底部翻出一本經書，正當她準逃走的時候，就被喬峰抓住。一夜之内，寺院突生變故，所有僧人都將矛頭指向喬峰，但虛竹就有不同看法。

天龍八部第二十集：喬峰照顧受傷阿朱

喬峰在照顧受傷阿朱的時候，給了她講一個窮人的故事，而他就是故事中的小男孩。而喬峰一而再再而三被人懷疑，除了阿朱之外，再無人信他。