阿媽唔信我去亞馬遜｜洪永城食椰子蟲秒嘔︰好腥頂唔順

由洪永城（Tony）帶領兩名J2er胡美貽（Nicole）及布樂文（JB）主持的旅遊節目《阿媽唔信我去亞馬遜》已播出。而在今（13日）最新一集中，Nicole就為了成為「亞馬遜女泰山」挑戰攀爬高達40米（即約14層樓）的大樹，由於全程只能依靠自身肌肉力量向上爬，她全程邊爬邊嗌邊Keep住撞樹，最終用了足足15分鐘，終於登頂。

Nicole挑戰攀爬14層樓高大樹。

本身有玩開極限運動，對自身表現有一定要求的Nicole，在受訪時就表示︰「想挑戰10分鐘之內去到樹頂，爬樹感覺同其他極限運動好唔同，因為係自己親手爬上去。雖然損手爛腳，但係上面個風景真係同下面完全唔同，好享受喺上面坐住吊床睇風景。」

「勇氣擔當」Nicole本身極愛挑戰極限運動。

而在明晚（14日）播出的一集中，Nicole將會挑戰二度爬樹，事緣她與洪永城及JB去了探討坐擁過百萬fans的網紅土著生活日常，她就被委派學「呃like三式」，第一式就是爬樹摘生果，第二式豪氣拔木薯，第三式生食肥美椰子蟲，可惜連環蝦碌，就算網紅出手相助，仍全數失敗。

生食椰子蟲。

在網紅土著的介紹下，他們三位將會親身體驗試食最肥美、最活躍的椰子蟲，但Nicole與Tony均未能適應，她咬完第一口後即急忙將蟲蟲吐出，然後不停尖叫加打冷震，她事後有餘悸表示︰「最驚係咬咗一半攞出嚟，條蟲仲喺度郁緊。」至於Tony反應更加激烈，咬完第一口立即嘔吐，事後大呼︰「陣味好腥，真係頂唔順……」而JB則完全沒有問題，更大讚「味道不錯」。除了挑戰食蟲之外，他們還挑戰垂釣及品嚐「冇乜肉食」的食人魚，Tony跟Nicole指出吃的時候有一陣「鹹魚味」，JB則指出食人魚湯與西洋菜湯味道差不多。

Nicole咬完第一啖後係咁震係咁叫。