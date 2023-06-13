愛回家｜楊明獲寵「入家」做雷公私生子　演戅直男有望挽回形象

TVB處境劇《愛·回家之開心速遞》一直深受觀眾歡迎，收視有升無跌，屢屢在黃金時段播出的劇集中佔據收視冠軍，非常厲害。而該劇亦成功捧紅不少藝人，令他們成功入屋，就好似「大小姐」林淑敏﹑「送水輝」許家傑等。而近日有報導指出，劇集將有不少新血加入，其中一位就是楊明，他將出演「雷公」（白彪飾）的私生子，該劇是他自出獄後首個長駐拍攝的劇集，而此舉動亦不禁令人聯想公司用心為他塑造入屋角色，有望挽回公眾形象。

楊明於2020年8月在半山馬己仙峽道發生交通意外。(資料圖片)

有收看《愛》劇的觀眾都知道，劇集陸續出現了不少新臉孔，繼之前有曹永廉飾演性格衰到無朋友的陳永廉後，最近有莊思明加入飾演國際名模張愛盈，而她的男朋友楊明亦緊接加入飾演雷公的私生子，據指角色是一位正氣戅直的男生，與以往的角色有好大反差感，而此劇亦是他自出獄後首個長駐拍攝劇集，相信戲份不會少。

TVB為他打造全新角色，可想而知公司是多麼的重用他，畢竟處境劇曝光率高，入屋機會較為容易，相信他翻身有望。而他早前接受訪問時亦強調往後的日子會積極向前，望發放不少正能量給大家，看來其心態已大大改變。

莊思明飾演國際名模張愛盈。（影片截圖）

楊明加入劇組出演「雷公」白彪的私生子。（楊明微博圖片）

蘇韻姿﹑趙希洛已被放逐「離家」。（影片截圖）

劇集有新血加入自然有舊人會消失，有不少網友發現劇中有多位關係緊密，甚至是受歡迎的CP被拆散，最終安排某一個原因令他們消失，就好似趙希洛飾演的喜湘飛同Ivan（鄧永健飾）分手，蘇韻姿飾演的熊心如去了英國發展﹑「黃馬褂」Peter（杜大偉飾）被轉職屯門貨倉等，放逐到何時再歸來無人知曉，但隨着不少新血加入有討論度，他們絕對會很容易被觀眾遺忘。

情侶檔再次拍攝同一部劇集。（資料圖片）