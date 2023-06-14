2023香港小姐｜王怡然唔識講廣東話被抨擊　大方直認：係有點心虛

《2023香港小姐競選》日前（10/6）舉行第一輪面試，共有89位佳麗入圍。一如以往佳麗們各有精彩，而來自內地江蘇、21歲的王怡然(Lynn)因外貌甜美出眾，率先在眾多佳麗中跑出，她在小紅書拍片講述參加心聲，及解釋大眾對她的疑點。



《2023香港小姐競選》第一輪面試佳麗，Lynn，典型靚女樣。（葉志明攝）

來自內地江蘇、21歲的王怡然尚未正式入圍已引起熱議，因長相甜美可愛，曾被其他傳媒封為「Cute版阿Sa」，認真厲害。不過Lynn未報名參選前，已是一名稍有名氣的網紅，日前她在小紅書拍片分享選港姐的詳情，由於她不懂說廣東話，因此遭受網民抨擊，她也大方表示：「代表香港不懂說粵語，我自己也會有一點心虛，我英文講得也可以，普通話也講得很流利，可以向大家保證，所有可以用廣東話回答的問題都用粵語去回答，雖然有點蹩腳，但我學得很快。」

由於她不懂說廣東話，因此遭受網民抨擊，Lynn也大方回應。（影片截圖）

另外，Lynn也解釋大眾對她的疑點。當天身穿露肩黑裙前去面試的Lynn，由於心口位置有一撻紅色的印，由於位置尷尬，因此有網友問是否「剛種完草莓？」？Lynn在片中一臉無奈地表示太離譜啦：「誰的嘴這麼大？這是我昨天貼的號碼布，我對後面的膠水過敏。」

Lynn在片中一臉無奈地表示太離譜啦。（影片截圖）