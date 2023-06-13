東張西望｜黃埔漏水屋新進展　苦主竟被廁所水淋頭：覺得好委屈

今日（13日）的《東張西望》繼續講到黃埔花園一單位因為漏水問題，已經跟樓上單位拉鋸至少一年而引起全城關注，受影響的業主周小姐多番斡旋下滲水辦終於正式對樓上單位進行測試。周小姐表示食環署於5月22日通知她已對樓上單位發出通知，要求樓上進行維修。

周小姐多番斡旋下滲水辦終於正式對樓上單位進行測試。周小姐表示食環署於5月22日通知她已對樓上單位發出通知，要求樓上進行維修。(節目截圖)

而近日樓上單位開始進行為期兩個月的維修工作，周小姐以為事件漸露曙光，但原來是另一場惡夢的開始。因為裝修師傅在維修時鑿穿了客廁的鹹水喉管，令周小姐的單位像瀑布一樣漏水，水沿著燈喉滴下來，最嚴重更裝滿了數桶水，也要用報紙不停的吸水。周媽媽亦因此而走到樓上單位理論，但指潘醫生家人態度惡劣：「我話你哋上面又漏水啦，你哋唔信？唔信可以落去睇。佢話：『關我咩事啊？關我咩事啊？你有事去搵管理處！你唔好嚟搵我！』」

樓上單位開始進行為期兩個月的維修工作。(節目截圖)

之後周小姐立即放下手上工作回家了解情況及清潔，周小姐說被「廁所水照頭淋」是一件十分恥辱的事，更哭著說：「呢個世界唔係淨係得醫生呢份工係尊貴嘅，其實我都係一個專業人士，我都未試過畀人用廁所水淋我啊，成件事我覺得好委屈，我唔明白點解我要遭受咁樣嘅屈辱。」

周小姐立即放下手上工作回家了解情況及清潔。(節目截圖)

《東張西望》嘗試到樓上單位了解情況，周小姐直接問裝修師傅到底做了什麼而令她的單位不斷地漏水，而師傅亦開門說：「我拆緊上面做緊防水，我意外揼爆咗條喉，而家處理緊㗎啦。我啱啱整咗個閘掣，叫管理處4個幾鐘頭開返水。」之後周小姐因為擔心樓宇結構問題，所以報警求助。

《東張西望》嘗試到樓上單位了解情況。(節目截圖)

警員到場後見裝修師傅未有開門就大聲呼叫：「警察，開門！」最後裝修師傅只讓警員入來，大約15分鐘後便離開，而裝修師傅向警員說的情況也跟與周小姐說的相約。之後警員便到醫生家人同層的單位了解事件，但單位突然傳出疑似是醫生媽媽的聲音：「成百人喺後面推我落地，出面啲人一人踩我一腳，又搵人打我，又搵隻腳踢我，而家撻疤仲喺個頭度，唔關我事！」對於疑似潘媽媽的指控，周小姐就覺得這是一個嚴重的誹謗。

警員到場了解。(節目截圖)

單位突然傳出疑似是醫生媽媽的聲音。(節目截圖)

周小姐因為家中漏水的情況愈來愈嚴重，所以搬到酒店暫住，但她指出自己不會放棄這間屋，因為這間屋是她外婆在她3歲時為她們母女提供的避風港，這間屋對她來說很重要：「我係唔願意放棄，無論要做啲咩法律行動去保障我間屋，我哋嘅權利，我都會做到底。」

周小姐指出自己不會放棄這間屋，因為這間屋是她外婆在她3歲時為她們母女提供的避風港。(節目截圖)

《東張西望》致電潘醫生卻了解家中裝修的情況，當主持問到他的助理是否不在香港時，助理才說：「佢唔係香港，下個禮拜先返。」