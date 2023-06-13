全民造星5｜陳蕾宣布紅組告急　Hayson發脾氣網友認為係陰謀論

《全民造星V》進入第三回合比鬥，由於玩法有所改變（上回合band sound battle今回要跳唱，上回合dance battle今回合要唱歌），所以蕾安多芬組即時作出調動，但陳蕾亦向學員表示「紅組今round好危險」，On仔亦指Fung莎星辰嘅分組多樣化，所以比較有利。

蕾安重新小組人腳。

Fung莎亦重新佈陣。

話雖如此，但喺指定項目第1round對決時 ，蕾安B組以3比2贏Fung莎B組。 而當蕾安D組為下一round對決準備時，排舞如同遊魂一樣，Hayson仲因為突然「消失」而引起工作人員關注，之後發現Hayson喺後樓梯狂 撳手機，工作人員上前關心，只換來黑面Hayson嘅「 我整緊Wall底，安排緊人幫我影相」再問多幾句，Hayson索性話「無嘢呀」，唔知以為係工作人員得罪佢，而同隊嘅Hei亦直指「我哋唔係sell團結 ，係 sell團體 」。

KC唱歌都出事。

KaKit同Lyman都係擅長跳舞，一開口唱歌都真係幾出事。

陳蕾之後亦接示喺接觸Hayson較多後，發現佢無論處事同人際關係上比較唔成熟：「如果揀多次，未必會揀Hyson做隊長」。其實喺60強誕生時，當C Plus宣布退賽時，陳蕾即時喺復活區「執」Hayson出嚟，而呢位囝囝亦喊到收唔到聲，同今集嘅Hayson 判若兩人。

其實Hayson有問題可以向工作人員提出，而唔係而咁嘅態度去處理。

節目播出後，有網民認為節目似乎有意抹黑Hayson，又指Hayson同時處理 4件事，隊員冇問要唔要幫手，其後不少網民均指「內定呢round踢佢走」。