全民造星5｜王鋒解釋改舞步片係補拍 ?　一文睇清出賣兄弟時間線

《全民造星5》40強昨晚誕生，早前指摘好友王鋒於Dance Battle擅改舞步的阿澤亦已被淘汰，節目終於播出王鋒解釋改舞步的因由，但有網民就唔收貨，並質疑片段是否因風波愈鬧愈大才臨時補拍。想不到這個爭論被講了接近一個星期，以下就睇清事件發酵至今的時間線！



6月7日——《全民造星5》阿澤在節目上指控王鋒改舞步

藍組「Fung莎星辰」（馮允謙、韋羅莎做導師）的參賽者王鋒，與「蕾安多芬」（陳蕾、陳健安做導師）的參賽者阿澤本身是好朋友，但在Dance Battle環節卻要對決，身為隊長的王鋒所屬組別，參加者Tim因病臨時退賽，「打少個」的藍組存在隱憂，短時間內要重新排舞，全組都很擔心再有人被淘汰。

紅組Dance Battle。（ViuTV）

藍組Dance Battle。（ViuTV）

雙方Battle完畢後，阿澤突然舉手向評判表示，綵排時曾與王鋒夾好某些動作，殊不知對方突然轉陣，令他腦海頓時一片空白，亦擔心會影響評判觀感。儘管最後阿澤一組仍然獲勝，導師Tim@Dear Jane也大讚對表演冇影響，但阿澤亦坦言不覺得開心，再對鏡頭表示不理解為何王鋒要這樣做，令他感到愕然和疑惑，所以決定講出來讓評判處理判決；至於王鋒，節目組就沒有播放他的解釋。同一晚，節目播出之前，王鋒有出Post宣傳他和其他《造星V》參加者有份拍攝的馮允謙新歌《尋找隱世巨聲》MV。

評判就Dance Battle畀分前，阿澤突然舉手指王鋒臨時改舞步。（節目截圖）

王鋒（左二）最近一次更新IG，是6月7日，即Dance Battle播出當晚較早時分。（IG@fungtravis）

6月8日——網民開始鬧王鋒、王鋒去王君馨演唱會表演

節目播出後，有部分網民覺得阿澤這樣做不夠大體、小題大做，但更多輿論傾向批評王鋒，指他出賣兄弟、為爭勝不擇手段等，更為他改了花名「王鋒尾後針」。凌晨時分起有網民去ViuTV facebook洗版鬧王鋒，結果卻被刪Post，網民於是質疑ViuTV是否要力保被指是大熱的王鋒，並轉場到王鋒IG洗版繼續鬧。

節目播出後，網民即時去IG洗版鬧王鋒，而他翌日繼續擔任王君馨演唱會嘉賓，不過冇接受訪問。（資料圖片／葉志明攝）

而同一日，王鋒獲邀擔任王君馨演唱會表演嘉賓，但未有接受訪問，並且冇更新社交平台，網民不停敦促他解釋自己的行為。而身為該環節評判的王君馨，於演唱會後訪問表示：「我覺得做評判最公平係淨係睇個三分鐘個片段，我淨係評嗰個位，所以我唔評論。」

至於王鋒的導師馮允謙在另一活動上被問起同一件事，解釋：「我認識嘅王鋒係乖仔同勤力，如果佢真係做錯事我會鬧佢，不過我都要再了解下。我同Rosa當時喺現場專注喺阿澤嘅反應，但因為好多其他嘢發生緊，所以我都要了解多啲，佢哋兩個都係乖仔，我唔想講太多。」

王君馨找了王鋒做演唱會嘉賓，但她不想評論王鋒與阿澤的事件。（資料圖片／葉志明攝）

導師Jay Fung話王鋒、阿澤都係乖仔。（資料圖片／葉志明攝）

6月9日——節目編導IG疑弦外之音撐王鋒

總導演曾偉樂發布的IG Story，疑藉兩個女兒的生活軼事，比喻成「阿妹」王鋒和「家姐」阿澤。他說：「阿妹都知錯同家姐道歉同請佢食嘢，不過家姐不斷好嬲周圍同朋友講，講到一定要阿妹要俾（人）知佢係衰人，仲話要威脅爸爸Post出嚟俾大家……」「姊妹就係姊妹，一定全學校都要排斥佢咩？你咁做都係家姐咩？」有網民批評這個講法無助解決公關災難，更有火上加油之嫌，令ViuTV被再被質疑偏袒。

6月12日——阿澤被淘汰、節目終播出王鋒解釋

第21集，第二回合所有表演項目結束，紅、藍隊公布淘汰名單，紅組導師決定淘汰阿澤，節目播出他講「改舞步」事件的片段，阿澤說：「我覺得我同王鋒唔會影響到個關係，因為我……起碼我好Care佢感受，啱啱第一時間都係打畀佢先，不過到而家都未搵到佢。」

阿澤被淘汰後，節目播出一條「我覺得我同王鋒唔會影響到關係」短片，與Dance Battle是同一套衫。（節目截圖）

而萬眾期待的王鋒解畫都終於有，王鋒說：「可能我今Round第一次做隊長，嗰一下自己覺得身負重任，所以喺同佢一段舞臨時改動少少舞步，我之後Keep住有同佢講返對唔住，呢度都想同阿澤講多次對唔住。」

節目終播出王鋒解釋，他指自己第一次做隊長、身負重任，所以改動了舞步。（節目截圖）

不過，觀眾對他的解釋不算太收貨，另外有更多人質疑王鋒的部分是補拍，因為與Dance Battle的服裝、髮色都不一樣，有人比對王鋒上周去王君馨演唱會的片段，指髮色與這段解釋片一樣，故認為是節目組為「撲火」才叫王鋒補拍再剪。

此外，阿澤所屬的組別，其實在第二回合的自選和指定項目其實都獲勝，但他還是難逃被淘汰的命運，都加深了觀眾心目中的「受害者」形象，擔心是否導師嫌他「難搞」才淘汰他。