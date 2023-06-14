廣末涼子改口認與名廚不倫戀毀好媽媽形象　被無限期停止演藝工作

今年7月便踏入43歲的廣末涼子曾被封為「20世紀末最後的美少女」，年輕時的她曾紅遍亞洲，是不少人心目中的女神。廣末涼子由昔日的美少女形象轉型成熟女演員，至今仍活躍於日本藝能界。她經歷了兩段婚姻，育有3名子女，2022年獲頒BEST MOTHER賞，然而被公認是好媽媽的她，近日卻驚爆出軌人夫。她被日本週刊拍到與人夫，現年45歲的米芝蓮一星名廚鳥羽周作在酒店密會。

兩人酒店開房密會被揭發後，均異口同聲否認不倫戀，表示與對方只是朋友關係。廣末涼子更情緒激動地表示：「沒有！絕對沒有！我有3個孩子！絕對沒有！」還反問道：「這是哪裡來的消息呢？不要覺得是事實，這很失禮，我是政治家嗎？我是公職人員嗎？我是沒有隱私嗎？」廣末涼子所屬經紀公司FLaMme就有關她不倫戀的傳聞在官網發表道歉聲明。廣末涼子現任老公Candle JUNE就回應傳媒表示：「不予置評」。

廣末涼子第二任老公Candle JUNE。(IG圖片)

然而，今日 (14/6) 廣末涼子與鳥羽周作竟雙雙承認出軌一事！廣末涼子在IG貼出她親手寫的道歉聲明，大意是對於自己讓鳥羽的家人受到傷害，感到非常抱歉，她也親自向自己的3名子女說對不起，他們都理解這個不成熟的母親。人夫鳥羽周作則在Twitter貼出道歉聲明，承認自己說謊，他對於廣末的家人、相關人士，以及自己餐廳的客人與員工相當抱歉，今後將對自己的家人贖罪。廣末涼子的經理人公司亦對她作出無限期活動停止處分，即時暫停她所有演藝工作。

廣末涼子親手寫的道歉聲明。(ig圖片)

廣末涼子已非首次被爆出軌。(廣末涼子IG)

點擊睇廣末涼子全新寫真部分靚相：

+ 9

+ 16

去年廣末涼子拍攝性感造型照花絮

+ 20