一舞傾城大結局｜陳法蓉演技爆發勁催淚　呢位68歲綠葉好戲獲激讚

無綫劇集《一舞傾城》昨晚（13日）播出了大結局，陳法蓉（飾沙律）的戲份最重，且她的演技亦成為了焦點，獲網民一致讚賞。陳法蓉在前晚 (12日) 一集入面，她對著青龍 (唐文龍飾) 的屍體上演一場10分鐘獨腳戲，已演技大爆發。她對住青龍屍體情深講最後一番話，剖白愛意，最後忍痛吻向屍體，情感流露真摯動人，令不少網民睇到心痛，甚至睇到眼濕濕。

陳法蓉的演出被讚真摯感人。(劇集截圖)

而在大結局一集入面，陳法蓉與一班姊妹設局，眾人合力製造了一段假錄音，在青龍的喪禮上誘騙鄭恕峰（飾屠伯）自爆犯罪真相，志飛 (楊明飾) 與屠伯大打出手，志飛更拿槍對住屠伯準備射殺對方。屠伯不停挑釁，欲令志飛犯上殺人罪，此時陳法蓉從志飛手上拿過槍並連開數槍將鄭恕峰擊斃。之後陳法蓉便跟大家道別，當Michelle (姚子羚飾) 問她：「值得咩？」她說：「Michelle，你有無試過好愛一個人呀？」一邊流淚一邊笑着說，這場戲亦令不少網民動容，留言再次大讚她的演技：「演得好自然」、「完全代入到佢當時嘅心情」、「好催淚」

陳法蓉演技獲激讚。(影片截圖)

另外，飾演屠伯的鄭恕峰也獲網民讚他演得好，他演屠伯一角入型入格，真是演到好陰險，奸到出汁，令人好想打他那種感覺。現年68歲的鄭恕峰作為老戲骨騷盡自己演技，即使是綠葉角色仍獲得不少觀眾讚賞。鄭恕峰不經不覺已經入行47年，將人生大部時間時間都獻給演藝事業，而佔用他黃金時期的並不是無綫，而是當年的亞視。由於他在多部影視作品演奸角，因此也有「御用惡人」之稱。