張英才一代粵語片小生驚傳死訊享年88歲　車婉婉：才叔叔安詳離世

一代粵語片小生兼配音員張英才今日（14日）傳出死訊，享年88歲。網上有人留言「88歲的張英才今天下午在老人院孤獨離世，沒有親人陪伴，才哥一路好走！永遠懷念！」

張英才今日離世，享年88歲。（網上圖片）

網上今日傳出張英才死訊。（facebook@Oliver Fung）

張英才早年跟粵語片演員車綺芬（方玲）結婚，但不久便離婚。一直有傳車婉婉是張英才女兒，但二人不曾承認父女關係，車婉婉今日回覆《香港01》證實張英才死訊，表示：「才叔叔安詳離世，一切事情他的家人會安排💜多謝大家關心。」

車婉婉透過經理人回覆表示：「冇回應」。（車婉婉ig）

張英才在1960年代涉足邵氏電影粵語片組成為當家小生之一，曾與胡楓、呂奇、謝賢齊名。胡楓今日接受《香港01》電話訪聞，得聞張英才死訊亦感愕然：「剛剛有人打畀我，但唔知真定假？我哋好少聯絡，佢好內向、內斂，我哋喺TVB都好少撞到。知道佢近年入咗老人院，聽聞好遠嘅，佢係好好先生，聽到呢啲消息，當然難過同埋好惋惜。」

資深配音員丁羽亦有聽聞張英才死訊，指今日收到通知「才仔（張英才）下午走咗」，二人相識超過60載，他指對方搬入東涌後已甚少見朋友。

張英才離世享年88歲。（FB圖片）

張英才最近一次露面，已是2018年林建明於社交網上載跟張英才夫婦、盧海鵬、苗僑偉與戚美珍夫婦、古天樂、謝天華等人飯敍的照片，當時張英才滿頭白髮，但精神不俗。據悉古天樂父親古振光年輕時以藝名高峰拍過粵語長片，曾跟張英才、司馬華龍、夏春秋等合作，古仔可算是才叔細姪。