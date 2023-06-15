郭富城愛駒「舞林密碼」首贏頭馬獲198萬獎金　一舉動證超級寵妻

圬天王郭富城 (城城) 一向熱愛賽馬運動，年前更成為馬主培養愛駒出賽。昨晚 (14/6) 城城的其中一隻愛駒「舞林密碼」在跑馬地馬場出戰三班1200米賽事，他和老婆方媛 (Moka) 特地到場打氣，結果「舞林密碼」不負所托，在騎師何澤堯策騎下輕鬆勝出。

城城與老婆方媛齊齊支持愛駒出賽。(HKJC Racing fb)

當晚城城在VIP區觀看愛駒比賽期間表現得相當肉緊，見他幾乎嗌破喉嚨，當他的愛駒一馬當先衝線之際，他立時興奮得振臂高呼，不停拍手，隨即又緊緊攬住身旁的Moka與摯愛分享喜悅，面露開心滿足的表情。贏馬後的城城全程表現得極之風騷，不時與人揮手打招呼，還多次開心舉出V字手勢。城城之後與老婆一起到 "凱旋門" 拉頭馬，享受勝利時刻。他又不時與騎師何澤堯密密斟，看來對人馬表現均到非常滿意。

城城與老婆方媛一起拉頭馬。(HKJC Racing fb)

城城愛駒「舞林密碼」過去兩仗出戰沙田均獲亞軍，今次是首次跑第一，除了贏得港幣98萬的頭馬獎金，還額外獲得馬主自購馬首次勝出第三班賽事港幣100萬特別獎金，即為城城贏得共198萬獎金。大班網民亦有留言及出post恭喜城城，替他感到高興，也有不少網民大讚Moka旺夫應記一功。城城亦都十分疼錫老婆，當晚除了經常拖實她，拉頭馬時更讓老婆企正C位位置，Moka肯定甜入心。

城城贏得共198萬獎金。(tvb影片截圖)

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