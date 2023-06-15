照亮你｜實境真火拍攝真心驚　陳偉霆：差點死了在裡面

現年37歲的陳偉霆（William ）最近推出新劇《照亮你》大受好評，令他人氣再度急升，在劇中出演消防員的他，帶出了許多正能量給大家，讓不少網友表示對消防員這個職業有更深入了解，是一部好劇集。與這個職業非常有緣的William已是第二次出演消防員角色，而不講不知原來在他未入行前曾嘗試考過消防員，可惜因為一個問題而令他未能考入，但幸好最終能夠在劇中圓夢。

陳偉霆在劇中飾演消防站長。（《照亮你》微博圖片）

在《照》劇中William 飾演靳時川，是一位消防救援支隊特勤大隊站長，帶領一班隊員執行任務，為人正直有愛，是一位好男人。而為了更投入詮釋該角色，他就在正式開拍前進行訓練，在真正的消防員帶領下，切身感受消防員的日常訓練﹑運作等，訓練雖然辛苦但絕對值得，因為有親身體驗所以在演出時沒有過多的表演痕跡，非常有真實感，讓觀眾更容易相信角色。

陳偉霆跟真正消防員學習。（影片截圖）

陳偉霆未入前曾嘗試考過消防員。（影片截圖）

而近日他接受內地節目《入戲》訪問，提到體驗過真正消防員訓練與想像是否一樣時，他就強調不一樣，表示從前想的太簡單了：「在深圳消防跟真正的站長做了好朋友，是真的帥氣。有一天我看到他，狀態感覺不太好，我就問他，他給我看那個群裡，又有偉大的消防員犧牲，我以前想的很美，但我跟他們相處之後，我慢慢對於帥氣這個字已經磨掉，是真危險。他們每天真正面對的是生死，真有可能每一次任務是最後一次任務。」

陳偉霆同真的消防員做了朋友。（影片截圖）

為了呈現逼真的感覺，在劇中有不少畫面都實境拍攝，有一場戲更令William 印象深刻，認為自己差點死了：「我們有幾個場景是真火來拍，化學工廠爆炸那一場戲，我是真怕，有炸點就在我面前噴火爆炸，我拍完了一條，我問我的工作人員，我說『為什麼要爆炸這麼久，差點死了在裡面』，然後他們說『哥其實沒有，大概只有一秒鐘』，我在那個火裡面的那個經歷是，一瞬間我覺得很久，真正的消防員說，執行任務的時候，其實真的甚麼都不怕的，只是做完任務之後，他們回想那瞬間是後怕。」所以消防員這個職業值得大家尊敬。

陳偉霆在劇中圓夢。（影片截圖﹑陳偉霆微博圖片）

另外，William更透露在自己未入行前曾嘗試投考消防員，不過最終未能成功：「選秀之前我是報名了消防員的，有一關我過不了，是因為我視力有問題。製片他們找我去演這個戲的時候，我一看就說我好想演這個戲。」患有近視的他，還有嚴重散光，而消防員對「視力測試」非常嚴格，據指要在不戴眼鏡的情況之下，站在6米距離外，準確地講出指定尺寸的英文字母「E」的方向，所以有嚴重近視﹑散光或其他眼睛問題，基本上很難合格。雖然現實生活未能做消防員，但在劇中能夠圓夢，亦絕沒有遺憾了吧。

陳偉霆身型壯碩，外型貼近消防員。（陳偉霆微博圖片）