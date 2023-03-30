暴風｜陳偉霆拒用替身做危險動作　被打到現青筋臉容猙獰好搏命

藝人陳偉霆（William）不知不覺在內地發展已經有十年時間，演藝事業經營得有聲有色，人氣有增無減。近年集中在綜藝與電影圈發展的他，今年將推出多部作品，其中電影《暴風》將在下月上映，而官方早前播放了不少拍攝時的花絮片段，當中有好多危險動作，但William無懼更是親自上陣完成，讓不少網友激讚他有別於一般嬌氣的演員，獲公認是一位好演員，而他在電影這條路上不禁令人想起甚有師兄謝霆鋒的影子，認真對待角色不做作，離影帝的路上似乎不遠了。

陳偉霆在內地發展已有十年時間了。（陳偉霆微博圖片）

在《暴風》中William飾演一位身兼多職的特工，當中有不少打打殺殺的鏡頭，危險性是相當高的。其中有一幕點火戲，他絕沒有用替身，手臂點着火不在意火焰的灼燒，用力揮拳與敵人對打，眼見他面目猙獰打得出色，整個畫面非常逼真，連鏡頭外的演員都話火有點兒大存在危險性，但他似乎為了角色不在乎，只為呈現最完美的效果，他表示：「我就問嘉上導演，導演你給我一個機會，往我們身上點火。」拚搏的精神讓不少網友有目共睹。

親身上陣拍攝點火戲。（影片截圖）

除此之外，在未正式拍攝時他已相當認真排戲，好讓自己盡早進入戲內的狀態，就好像有一幕打鬥的戲份，他將人物處於窒息感的感覺表演得淋漓盡致，不管腰部位置撞到木箱，仍然代入角色中，臉露青筋，相當痛苦，畫面衝擊力非常強。在劇中事事要求親身上陣的他，對待其他小演員或群演的態度亦非常友善，有一幕他真的一巴一巴打在小演員臉上，而且打巴掌的聲音非常大，事後他就親身主動擔心小演員的狀況：「沒事吧？」又因為自己將拖鞋擊中群演頭上，非常大聲，拍攝後立刻上前給予安慰，禮貌非常有演員該有的素質。

演愈來愈純熟。（影片截圖）

不少網友眼見他為角色如此努力，認為他有別於一般嬌氣的演員，拚搏﹑認真，為角色付出所有的精神，公認他是一位敬業的好演員。而他這一種工作態度，不禁令人聯想起師兄謝霆鋒，因為他每次塑造角色時都非常投入，而且不用替身親身上陣，還會指導他人，而曾在綜藝節目上，William曾自爆對方教他做戲﹑打拳等，非常照顧他，如今他在師兄身上學習了不同的技能與精神，拚搏絕對是其中一種，所以有網友認為他離影帝寶座不遠，將會是下一個影帝，我們就拭目以待。

陳偉霆曾受過謝霆鋒不少指導。（影片截圖﹑謝霆鋒微博圖片）