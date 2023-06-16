大劉甘比十歲仔劉仲學有才華　出自家品牌桌上遊戲：慶幸家人幫助

大劉劉鑾雄與甘比2016年結婚後，先後誕下大女劉秀樺、二仔劉仲學，以及三女劉秀兒，甘比不時與女兒追星做義工，反而二子仲學較少曝光。近日大劉旗下商場活動，十歲劉仲學竟是其中一位設計者，更與父母同框出鏡成為焦點。



劉仲學與劉陳凱韻甘比向劉鑾雄展示《Arctic Party》

大劉旗下商場將於7月舉行《WINDSOR Board Game Party》，帶來多款好玩的益智桌上遊戲。當中場內將首賣由大劉兒子劉仲學Joseph，旗下品牌「BJ Games」聯乘「Jiuga Games」打造的《Arctic Party》。這款桌上遊戲以全球暖化和環保作主題，結合了刺激的對戰和有趣的玩法，旨在提高玩家對環境議題的關注，故場內的桌上遊戲體驗活動亦將主打這款遊戲。作為「BJ Games」的創業作品，劉仲學對《Arctic Party》充滿信心，並且承諾將有關收益全數撥捐慈善用途。

劉仲學與爸爸劉鑾雄、姐姐劉秀樺及妹妹劉秀兒一起玩《Arctic Party》

劉仲學Joseph表示：「作為一名熱愛桌上遊戲的玩家，我好高興能夠推出自己的作品。在製作過程中雖然遇上不少挑戰，但慶幸有家人的幫助及鼓勵，最終所有問題都能夠迎刃而解。這個作品可能仍有很多未盡完善之處，希望大家多多包涵及支持。除了將利潤全數捐作慈善用途，我亦會把《Arctic Party》送給有需要的學生及小朋友作為禮物，期望為他們帶來快樂。」