陳妍希帶兒子入場支持美斯　小星星新樣曝光似足陳曉

阿根廷球星美斯（Lionel Messi）日前跟隨國家遠赴北京，在北京工人體育場與澳洲上演一場友誼賽。除了吸引大批球迷入場觀看之外，還吸引不少明星前往觀賽，大家都想目睹美斯一面。當中，台灣女星陳妍希就帶同兒子小星星觀賽，長大不少的他最新模樣曝光，被網友指好像爸爸陳曉，同樣是大帥哥一名。

美斯日前在北京踢友誼賽。（美斯微博圖片）

美斯難得來北京踢友誼賽，不少民眾都只為目睹他的風采，而想盡辦法買票入場。而圈中有不少人都視美斯為偶像，所以藉着這個好機會親身去支持偶像，就好像內地歌手劉惜君，手拿着屬於美斯的球衣興奮在場拍照，不時捕影偶像踢球一刻，她留言表示：「遠遠看到，很開心。」還有內地歌手蘇醒與好友前去捧場，他開心表示：「我們離球迷們好近，跟平常看電視的時候比。我離梅西好遠，跟我昨天的時候比。」而他在比賽前一日他已經率先親身近距離見到偶像，還一起合照，令不少網友非常羨慕。

劉惜君現場支持美斯。（劉惜君微博圖片）

蘇醒都在現場。（蘇醒微博圖片）

還有台灣女星陳妍希帶同兒子小星星現身支持美斯，他們母子二人身穿代表美斯球衣開心看比賽，還不時玩自拍紀錄這一個重要時刻，她留言表示：「我和星星的第一場足球賽，追到了最喜歡的運動員梅西（美斯）的球賽，真的也是太幸福了。」而在現場有其他民眾亦捕獲了他們母子二人看比賽時的狀態，眼見兒子陳睦辰長大不少，眉清目秀，愈來愈像爸爸陳曉，更被網友指出與陳曉小時候的模樣非常相似，相信其長大後都是大帥哥一名，畢竟父母基因如此好。

陳妍希帶兒子小星星現身支持美斯。（陳妍希微博圖片）

小星星被指似足爸爸陳曉。（微博圖片）