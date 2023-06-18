TVB再驚現逃亡潮　兩位《流行都市》主持傳瘋狂推Job等約滿離巢

不知不覺2023年已經過了一半，每年都會有不少無綫藝人先後離巢往外闖，尋找新的工作機遇，最近TVB再現逃亡潮，今年亦相繼傳出不少藝人將會或已經離巢。當中，更有傳兩位《流行都市》主持近年亦瘋狂推Job，不憂做的她們決心等約滿離巢！



黃智雯

近日有傳在TVB默默耕耘了16年、且將於年底約滿的黃智雯（Mandy），就續約一事拉鋸了近一年，即使TVB以「視后」獎項作利誘亦不為所動，決定離巢外闖。正忙於綵排舞台劇演出的Mandy亦未有正面回覆傳媒時表示近日工作忙碌，其他事會等完成舞台劇後再處理。

Mandy曾在2018年憑劇集《三個女人一個「因」》奪得「馬來西亞最喜愛女主角」及「新加坡最喜愛女主角」，成為雙料視后。（視覺中國）

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蔣志光

現年61歲的蔣志光效力TVB超過30年，最近外界有消息傳出指，蔣志光早於2022年已經跟TVB完成所有合約，同時再翻查TVB官網的藝人名單，發現其已被除名，疑似正式離巢！至於蔣志光在TVB最後一套劇集是《白色強人II》，而尚未播出的《破毒強人》應該成為告別作。

張頴康

最近又傳出與無綫只剩1年合約的張頴康不打算續約，有指張頴康與無綫不再續約的原因是眼見有大量小鮮肉迎頭趕上，自己一直徘徊在男二位置，無法更上一層樓，而打算明年約滿後離巢。另外，張頴康所參演的《妳不是她》還未播出，現時為《逆天奇案2》進行拍攝工作。

張頴康加入無綫至今17年。（IG圖片）

陳國峰

現年40歲的無綫藝人陳國峰於2010年參加《超級巨聲2》入行，發展平平，本月約滿的他決心離巢。他接受《香港01》訪問表示選擇離巢的原因有二，一是因為約滿，二是希望往外闖，他說：「想睇下出面個世界，尋求更多嘅機遇，試多啲唔同嘅嘢。公司都有挽留我嘅，問我會唔會想繼續續約。」他坦言自己已經40歲，不再年輕，在無綫待了13年，也是時候離開作一些新嘗試，新挑戰。

陳國峰一家四口。(陳國峰ig)

譚偉權

譚偉權（Gary）加入無綫（TVB）已有十年，不過他最近宣布約滿離巢，現時他仍有兩套電視劇還沒有播出，分別是由陳展鵬、黃智雯及湯洛雯領銜主演、於本月29號播出的《隱門》，以及最後一套參與拍攝的《異空感應》。

譚偉權（Gary）最近宣布與無綫（TVB）約滿離巢（梁碧玲 攝）

泰臣

演舞台劇出身的泰臣（翟凱泰）效力無綫（TVB）10年，月初在社交平台宣布離巢。成為無綫藝人之後，他參演過不少劇集演出，雖大多是配角，但令人留下深刻印象。他於2021年憑住《智能愛人》扮演機械保安，入圍角逐《萬千星輝頒獎典禮2021》「最佳男配角」，打入最後5強。

伍樂怡

現年30歲的伍樂怡（Kelly）在2017年參選港姐時因外形出眾，被視為大熱門之一，可惜最後大熱倒灶三甲不入，但因深受觀眾嘉愛而被封為「民選港姐」。Kelly之後簽約TVB成為旗下藝人，近年更備受力捧，不過日前Kelly就突然在社交平台發文透露自己已不再從事幕前工作，未來將擺更多時間在自家生意上：「今天我要悄悄地跟大家說，大家以後在電視會不怎樣見到我了，我現在已經不在做幕前的工作了。但還是很感謝一直喜歡我的你們，以後會多多的看到我在這裏分享更多自己的生活和文字。」

伍樂怡（Kelly）樣貌甜美。（IG@ngkelly_）

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鄺美璇

鄺美璇於2020年參加該年度的《香港小姐競選》，更晉級五強，最後在同年8月30日決賽中奪得友誼小姐。2020年9月初成為經理人合約藝員，惟一直未獲准拍攝任何劇集，因此她決心今年離開TVB。

蔡嘉欣

《流行都市》主持之一的蔡嘉欣2019年報名參選《2019年度香港小姐競選》，成功入圍決賽十強，並被視為熱門之一，惟五強止步。2019年10月成為無綫電視經理人合約藝員。最近有傳蔡嘉欣瘋狂推Job，等約滿離開TVB，無Job一身輕的她更不停去旅行，並重新拍YouTube片，做回老本行！

蔡嘉欣近年少於TVB露面！（IG/@kayan.c）

蔡嘉欣慶祝29歲生日，指從23至29歲，男友一直在自己身邊。（IG@kayan.c）

陳詩欣

同為《流行都市》主持之一的陳詩欣自從自前年下嫁有米老公陳爾正（Joshua）升呢做人妻後，生活富貴！有傳她與好姊妹蔡嘉欣瘋狂推Job，等約滿離開TVB，專心造人！

陳詩欣升呢做闊太！（葉兆康攝）