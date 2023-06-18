何超雲消防未婚夫坐直昇機去澳門睇學友騷　網民：正式成為上等人

已故賭王何鴻燊三房千金，現年34歲的何超雲自2013年與比她大12歲的陳山聰分手後就變得深閨，鮮有現身公開活動，作風低調的她亦甚少於社交網分享近況，至今年才較為多些update IG，跟大家分享她的生活點滴。她最近還不時post出她與任職高級消防隊長的未婚夫Douglas的合照公開放閃。月前超雲就曬出多張她與Douglas去日本旅行預支蜜月的靚相。兩人早前更拍拖到澳門出席活動，首次合體公開亮相。

何超雲同未婚夫襯到絕！（劉智源攝）

昨晚超雲於IG story分享了她與Douglas以及妹妹何超蓮和妹夫竇驍一起乘坐直昇機，從香港到澳門欣賞張學友演唱會的短片。在直昇機上，由超蓮負責揸機拍攝，超雲和Douglas均有望向鏡頭，超雲更舉起了V字手勢，與未婚夫笑容一致，相當甜蜜。超雲一向與超蓮姊妹情深，今次兩pair愛侶來個double dating去睇學友騷，足見Douglas已經完全融入何家。不少網民都十分羨慕Douglas這位何家準女婿，未來的賭王駙馬，有網民甚至表示：「消防隊長正式成為上等人。」

何超雲與身未婚夫Douglas Wong好甜蜜。（IG圖片）

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何超雲未婚夫照：

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