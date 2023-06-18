蔡天鳳設靈｜郭富城方媛花牌致哀 劉晨芝不捨送最後一程

譚仔太子爺Chris的28歲老婆Abby Choi（蔡天鳳）今年2月24日被發現遭謀殺分屍，並藏屍大埔龍尾村村屋，案件震驚全城。其家屬今日 (18) 日下午4時至晚上10時於大圍寶福紀念館地下寶福堂為Abby設靈，不會對外開放，只供至親參與致哀。據悉，Abby的媽媽張燕花（五姐）已聯絡了寺院僧人為女兒舉行佛教儀式的喪禮，並於翌日大殮出殯，靈柩將移送大嶼山寶蓮禪寺火葬。

蔡天鳳遇害時只得28歲。(網上圖片)

Abby生前人緣極佳，相識滿天下，她的親友亦陸續送上花牌，當中包括她的好閨密方媛與老公郭富城、郭富城經理人小美、樂易玲以及蔡一智等。Abby的好友劉晨芝接受《香港01》訪問時，表示：「我同Abby、Chris識咗幾年，大家都係好朋友好，非常之唔捨得Abby，今日特登嚟送佢最後一程。我同Chris傾好多嘢，我同Abby有好多嘢想一齊做，之前有一齊去旅行同出席活動，仲想再同佢一齊去旅行同fashion show，可惜已經無機會。」她又大讚Abby是個非常之好的人，好熱心慈善，對家人朋友都好好。

樂易玲、郭富城、方媛送花牌致哀。（葉志明、陳順禎攝）

劉晨芝不捨送最後一程。（葉志明、陳順禎攝）

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