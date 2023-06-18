蔡天鳳設靈｜丈夫Chris帶仔女與母親五姐到場 門外數百親友等候

譚仔太子爺Chris的28歲老婆Abby Choi（蔡天鳳）今年2月24日被發現遭謀殺分屍，並藏屍大埔龍尾村村屋，案件震驚全城。其家屬今日 (18) 日下午4時至晚上10時於大圍寶福紀念館地下寶福堂為Abby設靈，不會對外開放，只供至親參與致哀。據悉，Abby的媽媽張燕花（五姐）已聯絡了寺院僧人為女兒舉行佛教儀式的喪禮，並於翌日大殮出殯，靈柩將移送大嶼山寶蓮禪寺火葬。

Abby。(蔡天鳳ig)

Abby的家人包括母親五姐、丈夫Chris，以及與Chris所生的一對仔女於下午3時10分乘坐白色七人車抵達會館。五姐由親友攙扶步誰記念館，Chris拖住大女，細仔則由其他親友拖住。另外，館外有數百名身穿黑色服飾的親友在等候入場致哀。

Abby細仔。（陳順禎、葉志明攝）

Abby老公Chris及大女。（陳順禎、葉志明攝）

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