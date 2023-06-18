蔡天鳳設靈｜劉晨芝瞻仰遺容送別好友 揭開3D技術修復容貌之謎

譚仔太子爺Chris的28歲老婆Abby Choi（蔡天鳳）今年2月24日被發現遭謀殺分屍，並藏屍大埔龍尾村村屋，案件震驚全城。其家屬今日 (18) 日下午4時至晚上10時於大圍寶福紀念館地下寶福堂為Abby設靈，不會對外開放，只供至親參與致哀。Abby的媽媽張燕花（五姐）已聯絡了寺院僧人為女兒舉行佛教儀式的喪禮，並於翌日大殮出殯，靈柩將移送大嶼山寶蓮禪寺火葬。

28歲名媛蔡天鳳（Abby Choi）的肢解烹屍案震驚各界。（IG：@xxabbyc）

Abby生前人緣極佳，相識滿天下，她生前其中一位好友劉晨芝喪禮開始前兩小時已抵達紀念館門外等候，可謂相當有心。劉晨芝接受訪問表示：「我係喺活動上經朋友介紹認識Abby，同Abby、Chris佢哋識咗幾年，大家都係好朋友，非常之唔捨得Abby，今日特登嚟送佢最後一程。我同Chris傾好多嘢，我同Abby有好多嘢想一齊做，之前有一齊去旅行同出席活動，仲想再同佢一齊去旅行同fashion show，可惜已經無機會。」她又大讚Abby是個非常之好的人，好熱心慈善，對家人朋友都好好。

劉晨芝在喪禮開始前兩小時已抵達紀念館門外等候，及後接受訪問。（陳順禎、葉志明攝）

劉晨芝表示她的心情好難過，喪禮上有好多親友都來送Abby最後一程，她說：「大家心情都好哀傷，不過入面嘅環境係好舒服，Chris花咗好多時間心思去佈置，籌備咗好耐，佢好照顧啲親友，俾大家好好送別Abby。」

問到Abby的遺照用了哪張相？劉晨芝說：「Abby好鍾意靚，所以入面都係佢生前最靚嘅相。」至於現場有沒有安排瞻仰遺容？她說：「有，入面有得瞻仰遺容，我都有瞻仰遺容，見到佢最後一面。(係咪用高科技3D打印技術修復佢嘅容貌？) 我哋係喺遠處望。」

李丞責夫婦亦有到場見好友最後一面。（陳順禎、葉志明攝）

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