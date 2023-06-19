周潤發上海晨跑遭粉絲緊貼圍拍　激罕黑面特登停低對鏡頭揮手拒絕

周潤發近日到上海工作，宣傳新戲《別叫我賭神》，熱愛跑步的他當然不會因到外地中斷運動習慣，他就到了著名景點外灘晨跑。不少粉絲聞風而至，同發哥一齊跑步之餘，也不放過同發哥打卡機會，一向親民的發哥來者不拒，甚至主動揸機Selfie，有網民發文笑言：「許文強在上海灘跑步了。」

發哥到上海宣傳新戲。（微博@袁詠儀靚靚）

不過粉絲太過熱情也似乎為發哥帶來了困擾。近日有網友拍到，發哥在跑步期間，遭多位粉絲圍拍，其中有粉絲對發哥緊追不捨，不但同發哥愈跑愈近，更貼身舉機拍下發哥跑步英姿。

連現場巡視的保安都影埋一份，可見發哥有幾受歡迎！（影片截圖）

另一段片段中，發哥停下腳步，轉身對身後大批舉機拍攝的粉絲揮手，之後轉身再對住鏡頭揮手，似乎正拒絕粉絲鏡頭，要求粉絲不要再對他緊追不放。另外有一位女粉絲成功攔截發哥，並同發哥打卡，惟發哥臉上毫無笑容，看上去頗為疲憊。

白髮平頭Look。（小紅書圖片）

有內地粉絲勸喻要理性追星，不要影響發哥正常生活。實際上發哥待粉絲一向親切，但在香港時也曾因被同一位粉絲連環集郵，打卡足7次而激罕黑面，該粉絲亦被其他網友圍插；亦有一位行山友追住發哥自拍，發哥表情木獨，網友亦指他未得到發哥同意就擅自合照，毫無尊重。

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