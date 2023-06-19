黃子佼承認逼拍裸照後情緒失控送院　傷勢曝光「遭利器割傷」

台灣ME TOO風波愈演愈烈，知名男主持黃子佼遭爆多年前曾強吻、誘拍裸照一名少女，6月19日早上黃子佼自拍影片承認過錯，一連扯出13名藝人醜聞，及後竟傳出因情緒不穩緊急送醫。



黃子佼捲入ME TOO事件後驚傳送院。（視覺中國）

黃子佼連發3條影片，除了反省年輕時的錯事，還說了很多厭世的話，包括玉米以後不會記得有這樣的爸爸，請大家以後照顧太太孟耿如，語氣中充滿沮喪。及後即傳出失聯，送院消息。據知中午12時許救護人員接獲報案，黃子佼左手腕、左胸口遭利器割傷，疑似情緒不穩自殘、意識不清，緊急送到台北長庚醫院後現時生命跡象穩定。

黃子佼遭爆多年前曾強吻、誘拍裸照一名少女，6月19日早上黃子佼自拍影片承認過錯後竟傳出因情緒不穩緊急送醫。（影片截圖）

黃子佼自拍影片承認過錯後一度失聯，太太孟耿如與好友們緊急找尋後將他送院。（IG：@summer1991720）

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