黃子佼承認逼拍裸照後情緒失控送院 傷勢曝光「遭利器割傷」
撰文：洪曉璇
出版：更新：
台灣ME TOO風波愈演愈烈，知名男主持黃子佼遭爆多年前曾強吻、誘拍裸照一名少女，6月19日早上黃子佼自拍影片承認過錯，一連扯出13名藝人醜聞，及後竟傳出因情緒不穩緊急送醫。
黃子佼連發3條影片，除了反省年輕時的錯事，還說了很多厭世的話，包括玉米以後不會記得有這樣的爸爸，請大家以後照顧太太孟耿如，語氣中充滿沮喪。及後即傳出失聯，送院消息。據知中午12時許救護人員接獲報案，黃子佼左手腕、左胸口遭利器割傷，疑似情緒不穩自殘、意識不清，緊急送到台北長庚醫院後現時生命跡象穩定。
+9
求助網站和熱線：
香港撒瑪利亞防止自殺會熱線：23892222
醫院管理局精神健康專線：24667350
東華三院芷若園熱線︰18281
撒瑪利亞會熱線︰28960000
社會福利署熱線︰23432255
生命熱線：23820000
利民會《即時通》：35122626
明愛向晴熱線﹕18288
求助網站和熱線：
香港撒瑪利亞防止自殺會熱線：23892222
醫院管理局精神健康專線：24667350
東華三院芷若園熱線︰18281
撒瑪利亞會熱線︰28960000
社會福利署熱線︰23432255
生命熱線：23820000
利民會《即時通》：35122626
明愛向晴熱線﹕18288
求助網站和熱線：
香港撒瑪利亞防止自殺會熱線：23892222
醫院管理局精神健康專線：24667350
東華三院芷若園熱線︰18281
撒瑪利亞會熱線︰28960000
社會福利署熱線︰23432255
生命熱線：23820000
利民會《即時通》：35122626
明愛向晴熱線﹕18288