76歲羅家英現身佛山醫院　盛夏着羽絨身形顯單薄

羅家英和汪明荃（阿姐）雖然已年過70，但依然活躍幕前，常外出與親友聚會。早前汪明荃就曬出同羅家英出席宴會的照片，相中二人安坐等待徒弟敬茶，飯局中徒弟的兒子和孫仔亦有出席，汪明荃發文稱是「四代同堂」，兩人表情既認真又難掩喜悅。

羅家英和汪明荃四代同堂。（IG@wang_liza）

羅家英身體尚算硬朗，準備在7月同阿姐夫妻檔到佛山開騷。雖然仍未到7月，但羅家英早已到佛山先行探路，更被網友在佛山牙科醫院野生捕獲，拍下照片擺上社交網分享。

汪明荃與羅家英。（IG：@wang_liza）

相中羅家英身邊沒有攝影機和鏡頭，身邊僅跟住數位工作人員，估計不是拍節目。羅家英看着手上的紙張，旁邊的醫生為羅家英引路。惟令人留意的是，身邊人在盛夏早已換上短袖衫，唯獨羅家英穿上鴨綠色羽絨保暖，即便着羽絨也與身邊女醫生身形差不多，顯得身體略為單薄，似乎頗為怕冷。

阿姐同家英哥結婚14週年曬愛。（IG@wang_liza）

羅家英2004年曾被確診患上肝癌第三期，抗癌成功後，2014年又被發現肝生了個2厘米腫瘤，羅家英樂觀積極地面對，加上阿姐不離不棄的陪伴，羅家英終於再度成功擊退癌魔。兩次大病後，羅家英意識到甚麼叫摯愛，不但口頭上經常同阿姐示愛，結婚14週年更特意訂製與當年婚戒一模一樣的戒指送給阿姐，實在羨煞旁人。

點擊睇羅家英盛夏穿羽絨，以及阿姐的GUCCI收藏：

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羅家英早前不時公開向汪阿姐示愛，但都被翻白眼對待，直到02年汪阿姐患上乳腺腫瘤時，家英哥不離不棄，並乘機求婚。