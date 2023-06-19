《東張西望》繼續穩據收視榜首　《一舞傾城》結局得140萬觀眾睇

無綫公布上周（6月12 日至 18 日）收視，根據CSM 媒介研究及YOUBORA收視資料數據顯示，翡翠台黃金時段三線劇集收視均報升。資訊節目方面《東張西望》最高收視23.1點（149萬觀眾），比起上周最高收視22點（141萬觀眾），上升1.1點，高踞上周節目收視榜首。

《東張西望》高踞上周節目收視榜首。(節目截圖)

周一至周五方面各劇集收視如下︰《愛．回家之開心速遞》跨平台直播收視最高22.6 點（146萬觀眾），比起上周最高收視22.1 點 （142萬觀眾），升0.5 點，成三線劇集收視之冠；《隱門》最高收視22.3點（144萬觀眾），21.7點（140 萬觀眾），升 0.6 點；《一舞傾城》大結局最高收視21.7點（140萬觀眾），比起上周最高收視20.7點（133萬觀眾），升1點；而上周三首播《天龍八部》最高收視17.9點（115萬觀眾）。

《愛．回家之開心速遞》成三線劇集收視之冠。（《愛·回家之開心速遞》劇照）

資訊節目方面《周遊關西》最高收視16.6點（107萬觀眾），比起上周同期節目《澳洲潮什麼》最高收視15.3點（99萬觀眾），升1.3點；無綫新聞及資訊部製作的節目《好睡好起》最高收視13.3點（86萬觀眾），比起上周最高收視最高收視 16.9 點（109萬觀眾），下跌了3.6點。

周奕瑋近年因為擔大旗獨自拍《周遊東京》及《周遊關西》而廣受好評受到矚目。（Instagram：@jarvischow）

周六晚播出《獎門人I Love爸爸感謝祭》最高收視18.9 點（121萬觀眾），比起上周同期節目《溫拿50好時光》最高收視16.8點 （108 萬 觀眾 ），上升 2.1 點；緊接播出最後一 集《馬時亨香港情》，壓軸登場嘉賓曾志偉、陶大宇，最高收視15.4點（99 萬觀眾），上升 2.6 點，乃全輯節目收視最高一集。

獎門人志偉呢個花師奶造型真係正。

周日晚播出的《思家大戰》最高收視17.4 點（112 萬觀眾），比起上周最高收視 20.1 點（129 萬觀眾），下跌2.7點。