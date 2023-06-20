歐倩怡曾會考5分終碩士畢業　43歲正式打工做營養師：好多困難

現年43歲的歐倩怡（Cindy）與郭晉安結婚後就淡出幕前，兩人育有一仔一女，一家四口幸福美滿。Cindy在做賢妻良母的同時，亦持續進修，繼前年於香港大學專業進修學院考獲食物及營養學榮譽理學士一級榮譽畢業後，近日她就獲得體育及運動營養學碩士學位，日前Cindy在社交平台分享了一系列出席畢業禮的靚相，並寫道：「我終於有畢業禮了！好開心遇到你哋呢一班咁好嘅同學，仲有我嘅導師——奧運級嘅營養師Frankie，大家幾忙都要成日聚會啊～～～」



歐倩怡（Cindy）與郭晉安結婚後淡出幕前。（IG@cindyauau）

相中所見，穿上畢業袍同四方帽的Cindy手抱花束在校園內留影，她更同一班同學仔影大合照，雖然Cindy已經是兩孩之母，但一向以「童顏」見稱的她，皮膚依然白滑緊緻，逆齡樣貌更絲毫看不出真實年齡，完美融入一班後生仔女！

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Cindy當年參加新秀入行，婚後做全職媽媽，從未做過其他行業，直至近年她重返校園，當年會考只得5分的她，多年來積極進修，相繼完成學士及碩士課程，更成功考取營養師牌照。Cindy在接受《香港01》訪問時透露現時已找到一份工作：「我而家返緊工做 nutritionist（營養師）啦，做『真．白色強人』」。

43歲才第一次真真正正出來打工，她直言搵工過程不易：「我而家返咗兩個月，其實我未正式打過工，求職的時候都遇到好多困難。」Cindy坦言做白領工作不及出埠登台人工高，但仍想堅持，她解釋：「其實拍戲登台人工高啲，但唔穩定囉，而家小朋友大，可以出來 full-time ，我呢啲註冊，唔做的話就冇咗註冊了。」除了做營養師之外，Cindy亦不時在社交平台分享營養知識、減肥Tips等等，學以致用，為子女樹立榜樣！