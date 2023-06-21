港姐2023｜6位佳麗退選　賴佩琳疑不堪壓力　最美港姐Nora亦退賽

《2023香港小姐競選》在上周進行次輪面試，不少在首輪面試中被視為大熱門的參賽者都順利入圍，不過亦有不少人紛紛選擇退選，當中更不乏被激讚有冠軍相的參賽者，先後已6名入圍第二輪的佳麗退選，除了被封為「最靚港姐」的Nora之外，「鋼琴女神」賴佩琳、「富貴港姐」Cecilia等都在社交平台發文透露已經退選，令網民大嘆可惜！



27歲賴佩琳（Nichole）以全身紫色現身。（葉志明攝）

「鋼琴女神」賴佩琳

現年27歲的賴佩琳（Nichole）在次輪面試現身TVB電視城門外時已吸引不少傳媒追訪，當日她身穿紫色貼身上衣及半身裙，大騷驕人身材，憑韓風靚樣成功搶鏡。本身是娛樂記者的Nichole曾採訪過不少明星，見慣大場面的她表現淡定，有指她是國寶級鋼琴大師劉詩昆的徒弟，並由對方提名參選，因而被睇高一線，不過其後劉詩昆太太孫穎就澄清只是「指導」了兩句，飽受外界非議的Nichole日前在社交平台發文：「一切都是美好的誤會，我不遺憾。」疑似暗示已退選：「6月16日海選，在嘈雜的情況下訪談，會聽錯，或者回答地不夠準確，導致大家翻看社交網站產生了猜測。拿到手機時才看到，出來了這麼多報導。這幾天我在懊惱，在跟所有人解釋。好在當事人，和我身邊所有的朋友都懂我的為人，並無責怪，這是不幸中的萬幸，也是人性的溫暖。這件事沒有任何人有過錯，因為在這當中，每個人都是盡自己所能的，在做好自己的本分和工作呀。對我來說，我沒有任何遺憾。這兩天內，收到的善意真的很多，謝謝你們，有緣再見喲。」

有指她是國寶級鋼琴大師劉詩昆的徒弟，並由對方提名參選，因而被睇高一線，不過其後劉詩昆太太孫穎就澄清只是「指導」了兩句，（IG@lailaipeilin）

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「最靚港姐」Nora

現年24歲的Nora現職中學老師，更是清華大學保送至香港大學的畢業生，她因樣貌出眾在首輪面試時已備受關注，更被網民封為「最靚港姐」，激讚她有冠軍相。不過事後Nora就在社交平台公布退選的決定：「第二輪面試就要面臨跟學校解約，我最初是抱著一種挑戰自己的心態去默默參加，其實並沒有完全想好是否應該放棄老師的工作。更何況參選港姐到底能走到哪一步，這些都是未知，放棄已知的不錯工作，而豪賭港姐的前景，這讓我倍感壓力。」她又指父母反對：「他們不指望我大紅大紫大富大貴，他們對我的期望，更多是憑藉自己的學術能力，擁有一份穩定的工作，同時不放棄向上突破。至於進娛樂圈，他們對此充滿擔憂。」

24歲來自內地的Nora因樣貌出眾，首輪面試已撼贏眾多參賽者。(Nora小紅書）

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「富貴港姐」Cecilia

現年23歲的Cecilia在首輪面試時以紅色開衩長裙上陣，一身打扮非常隆重，她更左手拎着售價逾9萬元，炒價更超過21萬元的Hermès Birkin 25，右手拎着CHANEL Tote Bag，可見她財力不容小覷。日前Cecilia拍片大爆面試秘聞，直言被TVB高層樂易玲質疑她來港6年廣東話仍不流利，妝容更顯老，不過原來她亦已經退選：「家裡知道不讓繼續了。」

Cecilia左手拎着售價逾9萬元，炒價更超過21萬元的Hermès Birkin 25，右手還拎着CHANEL Lurex Boucle Medium Deauville Tote Bag。（資料圖片）

前亞姐孫伊

曾參選《亞洲小姐競選2021》香港區奪得「最上鏡小姐」的孫伊，在次輪面試當日亦有入電視城面試，但最後就未有現身見傳媒。孫伊早前在社交平台發文宣布已正式退選：「今天是港姐的二面，在看完TVB合同條款後我選擇了退賽，看著那一百多頁的合約，其中我比較猶豫的就是總決賽一入選就要跟TVB簽5年，不能參與別的電台節目，不管拿獎與否。其次沒有入總決賽的會限制娛樂板塊的活動半年。」她自言經過仔細考慮後，認為仍有很多問題需要顧慮：「工作和比賽如何平衡？簽證續簽？是否能超越之前的獎項？是否選擇改變職業規劃真正成為一個藝人？以及在港圈對大陸人的接受度和認可度等，確實這一系列的問題，還有各種限制，我是否願意用一個確定的現在去賭一個不確定的未來呢？我選擇了放棄。」

孫伊有入電視城面試，但最後就未有現身見傳媒。（資料圖片）

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紋身妹「翻版沈月」鄭泳君

而因樣貌清純而被封為「翻版沈月」的鄭泳君，左手前臂有大面積紋身，原來亦已經退選：「其實這次參加比賽我也很不好意思，第一輪面試我因為家人做手術我就發郵件表示無法參加了，我以為TVB這麼大一個節目，也不缺我一個，當下也就放棄了。沒想到！前幾天我又接到電話，TVB表示會再給我一個機會！我想了想，不想讓自己留有遺憾，還是去了。但去了更驚奇的發現其實已經是在為準決賽做篩選了，所以就已經要簽約了，因為我本身在做全職，而且我的性格很怕收入不穩定沒工開，工作人員在現場也有勸我，但再三權衡下我還是退賽了，但其實很感動，TVB給我了這麼多次機會。」

24歲鄭泳君（Gwen）大方展示手上紋身。（葉志明攝）

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中學數學老師李思清

現年24歲的李思清在首輪面試時身穿黑色繡花中國風連身裙現身，任職中學數學老師的她面對記者提問都禮貌回應，拍照後還不忘講「謝謝」，表現大方，當時她透露自己是隱瞞學校參選。雖然Miss Li順利入圍次輪面試，但她亦在社交平台發文透露已退選：「第二輪當場就要求簽約了，並且只有簽約才能見記者，合同要求我們不管是否進入決賽，半年內都不能參加其他娛樂活動，一旦進入決賽就是5年經紀人合同生效。思來想去，還是決定放棄，所以我決定退賽啦！畢竟這個直接關係到未來整個職業生涯的規劃，感覺娛樂圈的確是我從沒有了解過的領域，即便選上港姐對我來說收益和要付出的東西都是不確定的，並且一旦拿到名次也意味著我要直接放棄教師生涯。」