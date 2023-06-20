網紅耀樂爆被炎亞綸偷拍性愛短片：不管我的感受，執意進入⋯⋯

台灣演藝圈的MeToo性騷擾事件持續發酵，不少男藝人都被牽扯進來，最近炎亞綸亦疑捲入這場風波，有受害人曬出二人的對話圖，指炎亞綸求對方不要鬧上法庭，希望可以私下和解。今日（20日）就有一位在抖音的知名網紅耀樂在社交平台寫下長文指控炎亞綸流出二人的性愛短片。

台星炎亞綸也留言說：「男男也可以呀。」（「炎亞綸 Aaron Yan」fb圖片）

耀樂上載了一張疑似炎亞綸的男人與另一個人比愛心，他訴說自己當年只有16歲，便認識了炎亞綸，多年來的痛苦亦一次過在長文中抒發。耀樂指自己當時視他為心中的白馬王子，對他百般信任：「你說什麼都照做，因為你是明星、是偶像，也是我的另一半，絕對不會傷害我。」但他之後就說是自己錯了：「我的第一次給了你，在16歲的時候，期間你有嘗試在性愛時拍攝錄影，這是我當時唯一的底線。我很嚴肅的跟你拒絕，你也跟我打勾勾答應了。」耀樂更憶述二人一起時的畫面，亦表示出炎亞綸的霸道：「你也很常自己先起床了，看我還在睡就不管我的感受，執意進入。」他以為這是二人之間的甜蜜回憶，但最後他卻說自己錯了。

耀樂上載了一張疑似炎亞綸的男人與另一個人比愛心。(FB@耀樂)

耀樂指當時炎亞綸趁他不注意時，拿手機拍下整個過程：「最可怕的事情是趁著我不注意，依然拿手機偷拍錄影，以致後面發生毀滅我人生的外流事件。」隨後影片被爆出來後，耀樂指炎亞綸曾對別人說要找「黑社會」來解決他：「我如果出來選擇爆料的話，你當時要請黑道解決我，我真的不知道該怎麼處理。」他當時亦有把所有對話存檔，可能拿來做證據。

耀樂指當時炎亞綸趁他不注意時，拿手機拍下整個過程。(FB@耀樂)

耀樂亦有說到自己的矛盾，因為他一直都把炎亞綸視為「崇拜對象」，不論是當時還是現在，但不知道怎樣去面對：「自己這樣矛盾的心態，我又該如何看待光鮮亮麗的你。」耀樂說到自己現在才說出這件事並不是為了搏流量，而是因為他前陣子在捷運上被性騷擾：「這幾天的新聞我真的真的看了很難過，我前陣子才在捷運上被性騷擾，然後又一直想起這件事情，我又很怕他其實對很多人也這樣子，重複利用他人的愛與明星的光環。我真的真的承受不住了，這件事情五年，這次輪到你出來站在前面了。」

耀樂亦有說到自己的矛盾，因為他一直都把炎亞綸視為「崇拜對象」，不論是當時還是現在。(FB@耀樂)

耀樂的社交平台全文如下：

這麼多年來的痛苦⋯我打算在今天一次講完

還記得那時候是因為

你用小帳去跟周湯豪在新聞區底下吵架

無意間被曝光真實身份

我秉持對你、對藝人的好奇心，送出了好友邀請

結果沒想到你通過了

開始你跟我聊天，邀我去你家看Netflix

我心想，這是在做夢嗎⋯

一個紅遍兩岸的偶像，我小時候很喜歡的明星

竟然開始跟我聊天而且想要進一步發展⋯

當時的我剛滿16歲，隻身來台北讀書的我

覺得你當時就是我心中的白馬王子

你說什麼都照做，因為你是明星、是偶像

也是我的另一半，絕對不會傷害我⋯⋯

事實證明當時的我錯了

我的第一次給了你，在16歲的時候

期間你有嘗試在性愛時拍攝錄影

這是我當時唯一的底線

我很嚴肅的跟你拒絕

你也跟我打勾勾答應了

你也很常自己先起床了，看我還在睡

就不管我的感受，執意進入

當時的我卻以為這就是情侶交往的必經之路

你只是在教導我⋯

最可怕的事情是趁著我不注意，依然拿手機偷拍錄影，以致後面發生毀滅我人生的外流事件⋯

交往過程，我還曾經在半夜接到你同時交往其他的對象打電話給我

質問我跟你的關係，以及正名他才是你男友

我根本不知道他怎麼拿到我電話號碼的

也不知道我該怎麼處理

當時的我太愛你了，愛上一個看似完美的你

你當時跟我說那是神經病，要我不要理他

我傻傻的還是相信了⋯

但接踵而來的是一堆這樣的事情在短短半年內持續發生

我跟你也在那時候分手了⋯⋯

過了好一陣子

2018年的中秋節前夕，我永遠記得我人在北京工作時，收到一條條的私訊

我跟你的性愛影片被傳播出去了

當下我很生氣、很憤怒、很無助•••

你卻只告訴輕描淡寫的說你也不知道怎麼出去的，還告訴我中秋節媒體不會上班，要我放心這件事情，你會處理好

緊接著就是隔天新聞媒體得大肆報導

我一個人面對高中校園的閒言閒語

我一個人面對網路尖酸的言語，甚至是那些論壇底下的求片留言

我待在家好久都不敢出門，也被迫從學校休學

不僅所有工作一瞬間停止⋯⋯⋯我的人生好像也毀滅了

你卻跟我說你盡力處理好了，給我了幾萬塊付律師費還有幾萬元生活費打發我就沒下文了⋯



虧我那時候在你被A、B、C男爆劈腿的時候

我選擇保護你

他們在事件爆發前，也有來找我過，希望我站出來講這件事情

但我真的真的很愛過你，哪怕你對我造成這麼多傷害，我在當時也是拒絕他們

我甚至還提前約你經紀人榆晨姊出來講這件事情

在西門町旁邊的咖啡廳

要你們提前做好準備，不希望你受到傷害

結果這份愛換來的是拋棄

看我很乖就選擇當一個垃圾丟在一旁

甚至在我影片被流出來的時候，你還跟別人說，我如果出來選擇爆料的話，你當時要請黑道解決我⋯我真的不知道該怎麼處理⋯

以上全部都有對話紀錄跟證據⋯唉

我一直以來都把你當成一個很崇拜的對象

甚至至今都是如此，但面對過去的傷害，我也無法理解自己這樣矛盾的心態，我又該如何看待光鮮亮麗的你

我偶爾還是會跟你聯絡

有時候跟你聊兩句、或者有什麼事情問你想法、或是願不願意幫助

我不知道我這份愛是不是已經扭曲了

是不是我在當時第一時間選擇站出來就沒後續這些事情發生⋯



我發誓我不是因為想要流量才站出來講

我如果是這樣的人，早在前面我就有兩次機會選擇站出來說這件事情

這幾天的新聞我真的真的看了很難過

我前陣子才在捷運上被性騷擾

然後又一直想起這件事情

我又很怕他其實對很多人也這樣子

重複利用他人的愛與明星的光環

我真的真的承受不住了

這件事情五年

這次輪到你出來站在前面了⋯

