炎亞綸由聲明到記者會三點足以說明心機重　好識操控輿論洗脫罪名

台灣男星，前人氣男團飛輪海成員炎亞綸近日捲入性醜聞，被爆出未經受害者同意下被拍攝不雅影片兼外流引爭議。隨後，炎亞綸急急發聲明解釋，以及突現身耀樂記招道歉！看似誠意十足，但仔細一睇，有幾點足以說明炎亞綸心機重，兼好識操控輿論！



炎亞綸形象盡毀。(fb圖片)

近日台灣「#MeToo」風波持續燃燒，不少藝人相繼被爆出性騷擾醜聞，當中不乏形象好的男星捲入事件，引起各界譁然，其中輿論聲最響的莫過於「炎亞綸與網紅耀樂」這一對。對比起黃子佼的毁滅式自爆，炎亞綸算是應付得體，他肯第一時間同受害者道歉，照理上這種手法可幫他挽回大眾的好感，但其實仔細去睇，由他發聲到現身記招道歉，其實暗藏高招，企圖洗脫罪名！

炎亞綸硬闖耀樂記招 無疑係向受害人施壓。(影片截圖)

聲明強調同受害人係「戀愛關係」企圖搣甩渣男形象

炎亞綸聲明中所指：「當時和耀樂的交往是我相當珍惜的一段感情。在台北唸書不容易，所以當時幫他找了房子，並支付房租，這就是我會做的。也因為時常需要出國工作，聚少離多，我也會支付機票讓他來找我，一切都是情侶間應該有的樣子。」營造雙方曾經深愛過，順勢表明自己付出很多，從而將「同未成年少男發生關係兼偷拍外流」的罪行，變成「雙方處理不當的戀愛關係」，企圖搣甩渣男形象，卻隻字不提是誰造成的結果，反倒對方有機會被大眾貼上「貪圖利益」的標籤，從而抹煞受害者的人格，企圖讓輿論逆轉。

聲明強調同耀樂係「戀愛關係」企圖搣甩渣男形象。(耀樂ig)

以「修手機外流」為由洗白 企圖撇清法律責任

炎亞綸在聲明中強調與耀樂是感情狀態，性交影片外流非自己所意，只是因送修手機導致實屬不幸，甚至表示：「我們上次聯絡是去年2022年9月，你請我幫你宣傳一項投票活動，身為一個朋友，我當然很自然地答應了。」目的是營造分手後仍保持友好關係，這樣非合意性交部分便很難提告，最後頂多揹一條拍攝未成年的性愛影片，也就是兒少性剝削罪名而已。

炎亞綸聲明在FB一出，不少粉絲都留言讚他有擔當，可說是將傷害減到最低，炎亞綸危機處理可說是神級操作，了解網民的「胃口」，將一件Metoo事件，化成純愛故事，就算是職業公關亦未必有這種應對方式。

炎亞綸硬闖耀樂記招。(影片截圖)

炎亞綸硬闖耀樂記招 無疑係向受害人施壓

更令人意想不到，就是突襲網紅耀樂今午召開記者，炎亞綸卻無預警現身在耀樂跟前鞠躬道歉，看似誠意十足，但此舉動無疑是向受害人施壓，耀樂全程低頭不敢望他，明顯處於驚恐狀態，但炎亞綸絲毫沒為受害人考慮，只顧着讓大眾親眼睇到他真心「認錯」的一面，如此同時，耀樂往後的發言可能會因「懼怕」而出錯，令人懷疑「踩場」目的只是為先發制人「掩口」。

原本是網紅耀樂的主場，炎亞綸一下突襲，這一著簡直是電影情節才發生，炎亞綸一到場即成為全場焦點，反客為主，令耀樂完全比下下去

耀樂全程低頭不敢望他，明顯處於驚恐狀態。(影片截圖)