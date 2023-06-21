周永恆獲撤銷「刑事恐嚇」同愛妻和好如初：我相信愛情

填詞人因葵（陸謙遊）早前於社交平台爆周永恆遭到家暴，並貼出多張傷勢圖，直指周永恆剛做完腦部手術後，疑因金錢和感情糾紛與內地太太Britni在寓所發生爭執，遭到Britni用物件襲擊頭部，令他傷上加傷。但事件卻峰迴路轉，Britni報警稱遭人出言恐嚇，事後警方拘捕周永恆。拘留期間，周永恆涉嫌襲警，事後被落案起訴三項罪名「抗拒警務人員」、「襲擊警務人員」及「刑事恐嚇」，准以十萬現金保釋外出，案件押至今日（21/6）屯門裁判法院再訊。

周永恆表示經過今次事件之後，同太太互相加深了解對方需要。（梁碧玲攝）

開庭後，控方向法庭申請撤回「刑事恐嚇」罪。辯方律師表示不反對，同時向法庭提出申請被告人周永恆，7月1至14日期間可以離境及毋須到警署報道，幫兒子在內地辦理入讀幼稚園手續。法官接納申請，並將「襲警」控罪押後到8月1日下午2點半再訊。被告准以5萬元擔保外出。

周永恆希望事件告一段落，可以同太太同小朋友一齊幸福生活下去。（梁碧玲攝）

周永恆由律師陪同下步出法院，他受訪時表示：「罪名（刑事恐嚇）撤銷咗係鬆一口氣，係開心嘅，我相信愛情，始終我哋都係夫妻，一段婚姻係會有經歷嘅，唔係會乜事都冇行到老，希望經過今次事件，我哋一齊成長，而家我同太太嘅關係好好，變咗而家我可以接觸返太太，雖然而家佢喺內地，但一陣我都諗住搵佢食餐飯見見面，始終我同佢都好耐冇見，多謝大家嘅關心。」

案件編號：TMCC822/2023

TMCC866/2023