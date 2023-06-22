58歲李賽鳳近照氣質依然　被富豪前夫指控出軌後回歸平淡生活

現年58歲的李賽鳳曾在八、九十年代拍了多部武打動作片，憑出色的身手及甜美樣貌令人印象深刻，與楊麗菁、大島由加利、胡慧中等打女齊名。不過婚後李賽鳳就淡出幕前，可惜婚姻並不美滿，她與前夫的離婚大戰鬧得滿城風雨，令她聲名受損，她更一度隱居國外，直至近年才回國，不時在社交平台分享日常生活。



打女！（影片截圖）

李賽鳳在15歲時被導演蕭顯輝睇中，自此展開演藝之路，她曾拍攝多部動作片，更成為電視台當家花旦。1989年，她與胡慧中拍攝電影《獵魔群英》時不幸發生爆炸意外，她被嚴重燒傷，差點毀容，花了很長時間休養。雖然李賽鳳康復後仍有拍戲，但產量不多，她在30歲時與圈外男友結婚，兩人育有一子，但最後離婚收場。2001年李賽鳳與香港知名玩具商羅氏家族太子爺羅啟仁結婚，兩人婚後移居美國生活。

2001年李賽鳳與香港知名玩具商羅氏家族太子爺羅啟仁結婚，兩人婚後移居美國生活。（視覺中國）

2007年羅啟仁突然召開記者會，宣布解除婚姻關係並發表聲明，指控李賽鳳婚內出軌年僅20多歲的契仔宗天意，羅啟仁更出書披露捉姦過程，書中提到羅啟仁曾發現房間床縫有用過的安全套；另外又有一次捉到契仔宗天意全身上下只穿1條內褲躲在衣櫃裡，轟動全城。不過李賽鳳就否認，更反指前夫一早與其下屬有染，結果兩人的離婚官司足足打了4年，而李賽鳳亦因此事形象受挫，生活低調，甚少公開露面，多年後她在接受訪問時直言：「豪門是不好玩的，不是你們想像那麼好的，我不相信愛情。」

羅啟仁出書披露捉姦過程。（視覺中國）

生活低調。（微博@李賽鳳）

2020年李賽鳳在社交平台突然自爆手掌被割傷，導致她的手指動彈不得，為了養傷，她只能暫停更新近況。直至最近李賽鳳重新活躍於社交平台，不時上載短片分享近況。回歸平淡生活的李賽鳳，閒時到河邊玩水、行市集、在花園種菜等等，相當貼地，58歲的她雖然比起過往留下不少歲月痕跡，但仍明艷照人，氣質依然。