蘇永康6歲囝囝幼稚園畢業　遺傳父母時尚基因最愛着Gucci

55歲蘇永康和太太Anita婚後育有1子蘇展弘（Jazz），眨眼兒子已經6歲，日前在就讀的滬江維多利亞學校（VSA）K3畢業，蘇永康和太太及外母一同現身畢業禮，戴上四方帽、披粉藍色畢業袍的Jazz長大不少，差不多去到爸爸的心口，拿着熊熊畢業公仔拍照，充滿童真。

Jazz幼稚園畢業。（ig@i_am_jazzso）

父母同婆婆都有到畢業禮。（ig@i_am_jazzso）

Jazz非常幸福，在父母悉心裁培下，學玩踩板、滾軸溜冰、打鼓等課外活動，蘇永康更為Jazz開設個人IG帳號，記錄兒子的成長，除日常生活點滴，見Jazz亦遺傳父母的時尚基因，細細個已穿各大名牌服飾，當中最愛Gucci童裝Tee，亦曾潮着Gucci、Alexander McQueen及Feiyue波鞋。蘇永康的太太任職時裝品牌高層，而蘇永康一向以「時尚達人」自居，數年前已自爆有超過400副眼鏡珍藏，更曾送美國潮牌KAWS太陽眼鏡給囝囝，真是錫到燶。

蘇永康和太太Anita婚後育有1子蘇展弘。（ig@william_gung）

蘇永康一向以「時尚達人」自居。（ig@william_gung）

而Jazz所就讀的滬江維多利亞學校，有指是人才輩出的著名「一條龍」國際學校，小學部每年學費為14.9萬元，中學Y6-Y10的學費則約16萬，另還需購買債券或付一次性可退還的建校費6萬元，以助學校長遠改善及發展其資源及設施。

Jazz最愛穿Gucci童裝Tee。（ig@i_am_jazzso）

好型仔喎。（ig@i_am_jazzso）