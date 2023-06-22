蕭煌奇被傳扮盲痛心　脫眼鏡證清白：黑白不總是分明

台灣知名主持人黃子佼（佼佼）近日透過Facebook 拍片坦承性騷擾一事，更毀滅式爆出多位藝人的黑材料，掀起不少關注。而有網友就被發現趁機造謠，指出佼佼爆出視障歌手蕭煌奇一直在扮盲，對此蕭煌奇甚為痛心，並立即透過社交網站作出澄清，還脫下眼鏡以證清白。

蕭煌奇被傳扮盲。（蕭煌奇Facebook圖片）

有網友在Facebook 貼文表示，指出黃子佼在自拍片中，曝出了蕭煌奇其實是「假盲人」，他是一直看得到的。此消息一出，令不少網友感到驚嚇，更揚言人設崩壞，對此蕭煌奇得知謠言後，並立即留言作出澄清表示：「這篇是假消息，請撒除喔。」

及後他為了以證清白，就罕有地脫下眼鏡上貼真面目照片，並留言表示：「眼前的黑不是黑，黑白不總是分明，鐵證不總是如山，願世人保持良善，身心安頓。」不少網友看見後都紛紛留言支持他，直言：「你真的很帥也很棒」、「你擁有一雙最美的眼睛」等，同時指駡亂說話的人很可惡。其實，黃子佼在自拍片中從未提過蕭煌奇，有這個謠言傳出，亦令大家不解。

蕭煌奇脫下眼鏡以證清白。（蕭煌奇Facebook圖片﹑網上圖片）

而蕭煌奇的公司亦有發出聲明書澄清，表示：「均與客觀事實不符，特此澄清，以正視聽。」還強調日後有發現持續造謠、散布、惡意中傷等，會將依法訴追相關民刑事之法律責任，以維護自身合法權益。

黃子佼在自拍片中根本從未提過蕭煌奇。（蕭煌奇Facebook圖片﹑視覺中國）

事實上，蕭煌奇因患有先天性白內障，出生後就失明，所以在4歲時曾開刀，視力就一度變為弱視。直到15歲更惡化患有青光眼，視神經萎縮導致失明。雖然，在2009年被醫生評估有機會重見光明，但據台媒報導指，其經理人表示他的視力依舊無法復原。