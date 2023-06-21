是好朋友的周末｜Angelababy靠箍牙變女神　再提新證據力證冇整容

內地製作的綜藝節目層出不窮，近日將會推出全新綜藝《是好朋友的周末》，邀請五組有好朋友關係的明星相約，度過一場三天兩夜的露營之旅。其中有張天愛﹑于文文﹑Angelababy（楊穎）等，而在近日官方播放的閒聊預告片中，身為嘉賓之一的內地女星金靖就憶起往事，與Angelababy是校友關係的她，回憶起小時候老師就已經誇讚Angelababy的樣貌，讓不少網友再次肯定她果然是從小到大的美人胚子。

好朋友一閒聊。（微博圖片）

從預告片中可見，金靖與多位明星好友在露天餐廳聚餐閒聊，在過程中她就憶談及小時候的往事，直言自己是同Angelababy讀同一個學校，二人是校友關係，她表示：「我跟 BABY是一個學校，（小學嗎？）我的初中是她的小學到初中，因為那個初中是九年的。（那你們小時候認識嗎？）小時候不認識，但是有老師一直以教過Baby為傲，天天在那裡講『楊穎從小漂亮，你們不要瞎扯，很乖的。』」可知當時的Angelababy的樣貌已經相當出眾，根本就是天生麗質的美人胚子。

金靖同Angelababy曾是校友。（楊穎工作室微博圖片﹑微博圖片）

而翻看Angelababy小時候的照片，當時的她一雙又圓又大的眼睛，相當炯炯有神，擁有高鼻子﹑小嘴巴，而且每每拍照都笑容滿面，給人一種活潑開心甜美感覺，難怪獲得老師們的激讚。天生擁有明星相的她，自出道後高顏值令不少人非常羨慕，其更多次入選「全球百大美女」榜單內，更在「2020年亞太區百大最美臉孔」中排行第三名，力壓迪麗熱巴﹑女團BLACKPINK成員Jennie﹑Rosé等，高顏值獲得肯定。

Angelababy小時候已經擁有高顏值。（微博圖片）

出生在上海的她擁有德國血統，是名副其實的混血兒，小學至初中就讀於上海的長樂學校（現上海市位育實驗學校）。從小到大高顏值引人關注，雖然入行後被不少網友質疑整容，但她就為了還自己清白，在2015年決定找醫療機構進行面部鑑定，而最後經過整形專家的鑑定過後，證實她的雙眼皮、眼角等，並無切口的痕跡，只因曾牙齒不整齊關係，她有進行箍牙動作而已。

箍牙改變Angelababy整體樣貌。（楊穎工作室微博圖片﹑影片截圖）