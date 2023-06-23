郭富城馬國曬英文被指不夠流利　大批網友力撐：他也沒笑大家窮

天王郭富城（Aaron））近日密密「還騷債」，先後到訪美國、加拿大、新加坡等地開騷，日前他飛往馬來西亞開一連3場演唱會，暌違8年再到馬國開騷，當地粉絲帶定燈牌早早已抵達機場接機，城城一出大堂即引來尖叫，可見粉絲熱情。

Aaron獲大批馬國粉絲接機。（網上圖片）

城城周三（20日）抵埗後，翌日即出席演唱會記者會，城城即興一展舞技炒熱全場氣氛，馬來西亞國際電影節更即場向他頒發「卓越電影成就獎」以作表揚其電影成就。城城大方分享保養秘訣，他以英文講話，指自己每天都會做運動，由做舞者至今已保持運動習慣，而這也有助他在表演及拍電影時將狀態發揮得更佳。

城城攞獎。（IG圖片）

雖然城城講英文帶有濃濃的港式口音，但仍可以流暢表達想法。有網友認為城城的英文程度一般，引起熱議。惟城城獲大批網友力撐，指馬來西亞媒體以英文提問，城城為尊重對方才以英文回答。有網友認為城城已比大部分人優秀，「別笑人家英文了，他也沒笑大家窮。」

城城馬來西亞記者會以英文分享，惹來網友熱議。（網上圖片）

另外有網友認為，作為外國人識講英文是加分項，不應踩低人攞優越感，「我覺得作為一個中國人，要有文化自信，外國人能說幾句中文我們就覺得好厲害，中國人說不好英文就被當笑話看，英文只是加分項，不該上升到優越感」、「很好啊，可以表達到自己想要的就非常棒了！英語畢竟也是一種語言而已」、「人家比你們有錢，比你們老公帥，老婆比你們漂亮，不知道你們笑他啥」、「因為是馬來種族媒體用英語提問 他禮貌和尊重以英文回答對方 這很棒」。

有人認為城城娶到靚老婆方媛（Moka），又有錢又靚仔，已贏過好多人。(方媛ig)

城城中五畢業，入行前為冷氣技工，之後投考《無綫電視舞蹈藝員訓練班》成為舞蹈員，轉型做歌手後逐漸打響名堂，榮升天王。城城過往多次以英文接受外媒訪問，儘管未達流利程度，但仍堅持以英文接受提問，盡顯自信又尊重場合。

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