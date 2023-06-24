46歲梁雪湄泰國度假曬水着照　曾組「電波少女」逆齡生長更勝從前

現年46歲的梁雪湄（Koei）當年與姚樂怡、李思蓓、任港秀組成「電波少女」，憑傲人身材成功彈出，之後在TVB劇集《陀槍師姐》系列中飾演四喜而成功入屋。不過梁雪湄近年已甚少公開露面，已轉型做旅遊及飲食界KOL的她不時在社交平台分享靚相，日前梁雪湄Post出一系列照片，身處泰國考艾（Khao Yai）度假的她，在酒店各處留影，身穿淺藍色一件頭泳衣的她，大騷驕人身材，相當搶鏡！



梁雪湄已轉型做旅遊及飲食界KOL。（IG@koei_koei）

梁雪湄曾在《陀槍師姐》系列中飾演陳三元（滕麗名飾）的妹妹陳四喜。（影片截圖）

梁雪湄當過往曾參演過不少劇集，當中以《陀槍師姐》系列中飾演陳三元（滕麗名飾）的妹妹陳四喜最為人熟悉，2009年約滿離巢後曾於亞視擔任節目主持，可惜發展平平，未有突破，之後就逐步淡出幕前，並轉戰商界。除了與朋友夾份投資開美容院之外，梁雪湄亦有投資冰室。喜歡旅行的梁雪湄亦有做旅遊和飲食Blogger，經常周遊列國，在社交平台分享旅遊心得。

經常大曬水着照！（IG@koei_koei）

而梁雪湄對泰國更是情有獨鍾，幾乎已去勻泰國多地，更經常大曬水着照。不過今年1月梁雪湄突然停止更新IG，直至近日才重新活躍，相中的她不但零走樣，身形比昔日苗條，更成功撇甩Baby fat，星味同狀態都更勝從前！